2017-06-09 13:00:00.0

Ulm Einsatz in drei Wänden

Emily Martin richtet bei einem bekannten schwedischen Möbelhaus die Musterzimmer ein. Was ihr an der Arbeit gefällt. Von Franziska Wolfinger

Eine junge Frau in einer grauen Arbeitshose, die wichtigsten Werkzeuge hat sie in den Taschen gleich dabei, schaut sich in dem kleinen Wohnzimmer um. Auf dem Sofa liegt ein aufgeschlagenes Buch, die Seiten nach unten. Es scheint, als wolle der Leser seine Lektüre bald fortsetzen. Emily Martin nimmt die ordentlich zusammengefaltete Decke von der Couch, schüttelt sie und wirft sie locker neben das Buch. „So sieht das ganze doch viel gemütlicher aus“, sagt sie.

Die 19-Jährige arbeitet als Gestalterin für visuelles Marketing bei dem Einrichtungshaus Ikea. Hinter dieser sperrigen Berufsbezeichnung verbirgt sich in ihrem Fall die Arbeit, Musterzimmer so einzurichten, dass sie die Kunden zum Möbelkauf anregen sollen. Die Räume sollten dabei gleichzeitig funktional und optisch ansprechend sein. Emily will den Kunden auch neue Ideen zeigen und wie sie mit den Produkten die beste Lösung für ihr Zuhause schaffen.

Der Arbeitstag der Gestalterin beginnt in der Regel um 7 Uhr, also zwei Stunden bevor die ersten Kunden in das Geschäft kommen. Dann hat sie Zeit, durch die Ausstellung zu gehen. Dutzende Musterzimmer sind dort aufgebaut, die eigentlich keine richtigen Zimmer sind, sondern Nischen mit drei Wänden, in den Möbel, Deko- und Einrichtungsgegenstände präsentiert werden. Bevor die Kunden kommen, räumt Emily dort auf, beziehungsweise macht etwas Unordnung. „Es soll ja bewohnt aussehen, sodass sich die Leute möglichst wohl fühlen“, erklärt Emily. Deshalb sind die Tische in den Esszimmern manchmal schon gedeckt und die Kissen auf den Sofas nicht ordentlich aufgeschüttelt, sondern etwas zerknautscht – als ob der Bewohner gerade aufgestanden wäre. Zu jedem Zimmer, das sie einrichtet, denkt sie sich eine Geschichte aus. Wer wohnt dort? Was macht die Person gerne und wie würde es in ihrer Wohnung aussehen? In Emilys Vorstellung gibt es dann zum Beispiel die junge Frau, die sich einen neuen begehbaren Kleiderschrank eingerichtet hat und ihn natürlich ihren Freundinnen zeigen will. Für die imaginären Frauen hat Emily schon ein Tablet mit Sektgläsern vorbereitet.

Im vergangenen Jahr hat die 19-Jährige ihre Ausbildung bei Ikea beendet und wurde danach als Gestalterin in dem Möbelhaus angestellt. Insgesamt drei Jahre hatte die die Ausbildung gedauert. Währendessen war die junge Gestalterin abwechselnd für drei Wochen im Betrieb und für eine Woche an der Schule für Farbe und Gestaltung in Stuttgart. Auf dem Stundenplan standen Dinge wie Farblehre, Lichtsetzung oder auch Präsentationstechniken.

Gestalter für visuelles Marketing arbeiten nicht nur bei Ikea und anderen Einrichtungshäusern, sondern zum Beispiel auch in Bekleidungsgeschäften. Während ihrer Ausbildung hatte Emily die Gelegenheit, sich diesen Bereich anzuschauen, denn Ikea kooperiert in der Ausbildung mit Mode-Unternehmen H&M. Statt Zimmer einzurichten hat die 19-Jährige dort die Schaufenster dekoriert und so die Mode ins rechte Licht gerückt. Das Arbeitsfeld für Gestalter für visuelles Marketing ist aber noch größer. Manche von Emilys Kollegen arbeiten auch im Messebau, wo sie die Stände bei verschieden Ausstellungen gestalten.

Bisher macht Emily die Arbeit noch viel Spaß. Sie hat sich für diese Ausbildung entschieden, weil sie einen Job wollte, bei dem sie kreativ sein kann, der abwechslungsreich ist und bei dem sie nicht nur im Büro sitzt. Wer als Gestalter für visuelles Marketing arbeiten möchte, sollte ein gewisses Talent für Gestaltung mitbringen, sagt Emily. Während der Ausbildung würde das Auge weiter visuell gefördert,wie auch das Gefühl für Stimmigkeit und Trends.

Auch privat kann sie von ihrer Ausbildung profitieren. Gerade steht der Umzug in eine neue WG an. Da ist es ganz praktisch, dass sie inzwischen ganz gut Möbel aufbauen und Wände streichen kann. Und Einrichtungsideen hat Emily auch schon mehr als genug.

Informationen zur Ausbildung „Gestalter für visuelles Marketing“ gibt es unter berufenet.arbeitsagentur.de oder unter ihk-lehrstellenboerse.de.