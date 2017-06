2017-06-01 00:35:16.0

Elfmeterturnier für jedermann

Fußballverein plant 29. Dorfmeisterschaft

Der Fußballverein Bellenberg veranstaltet am Wochenende vom 28. und 29. Juli die 29. Dorfmeisterschaften und zum elften Mal ein Elfmeterturnier. Interessenten können sich jetzt anmelden.

Es ist geplant, wieder eine Damen-Dorfmeisterschaft auszuspielen. Dabei dürfen maximal drei Aktive mitwirken, bei den Herren bleibt es bei Zweien. Beim Elferturnier ist jedermann willkommen, unabhängig von Alter oder Ort. Es winken lukrative Preise. Turnierbedingungen wie Anmeldeformulare gibt es im Internet. Umrahmt werden die Wettbewerbe mit der Beach Beats Party am Freitag nach dem Elferturnier sowie mit einem Sommernachtsfest nach den Dorfmeisterschaften am Samstag. Die Fete steht unter dem Motto „Bellenberger Nacht in Tracht“. (lor)

Dorfmeisterschaften bis 25. Juni, Elferturnier bis 15. Juli bei Alois Renz, Altes Wasserwerk 7, 89287

Bellenberg, E-Mail alois.renz@freenet. de