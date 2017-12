2017-12-19 00:33:11.0

Kultur Er bringt Charakterköpfe in die Kneipe

Der Bellenberger Hobbykünstler Alexander Semler stellt seine Bilder derzeit in einer Wirtschaft aus. Mit seinen surrealistischen Porträts zeigt er die Eigenarten von Menschen auf Von Madeleine Schuster

Es ist Mittwochabend, eine Kneipe in Weißenhorn: Alexander Semler sitzt an einem schweren Tisch aus dunklem Holz und nippt an seinem Glas. Im Hintergrund klappert Geschirr, Wirt Andy zapft hinter dem Tresen der Bar Getränke. Stühle werden über den alten Holzboden geschoben. Immer wieder verliert sich Semlers Stimme in der Geräuschkulisse der Gaststube.

Dort, bei „Andy im Bären“, stellt der Künstler aus Bellenberg derzeit seine Bilder aus. Ein ungewöhnlicher Ort für eine Ausstellung. Doch Semlers Kunst passt perfekt in die Kneipe: Sie ist eigensinnig, ein wenig düster. Seine Bilder zeigen Personen, die so unterschiedlich sind wie die Gäste einer Wirtschaft. Es sind die surrealen Gesichter von Männern und Frauen, die Einblick in Charakter und Eigenarten eines Menschen geben sollen. „Mit meiner Kunst will ich Emotionen und Gefühle vermitteln“, sagt er.

Die meisten Frauen und Männer, die er malt, kennt Semler nicht persönlich. Es sind Personen aus Büchern oder Zeitschriften, die Semler auf dem Flohmarkt gekauft hat. Oder Menschen, die ihm zufällig im Zug begegnet sind. Der 29-Jährige fertigt Skizzen von ihnen an und bringt sie später in überspitzter Form mit Ölfarben auf Holzfaserplatten. So entstehen surrealistische Porträts – wie das jenes Mannes, das neben Semler an der Wand hängt.

Das Bild zeigt einen Mann mittleren Alters mit zurückgegelten Haaren, verzerrtem Mund und einem dünnen Oberlippenbart. Von seinem Äußeren erinnert er an den spanischen Maler Salvador Dalí. Als Semler anfing, die Kunst für sich zu entdecken, waren die Werke Dalís lange Zeit Inspirationsquelle für den Bellenberger. Mittlerweile versuche er, seinen eigenen Stil zu finden und sich als Künstler weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch die erste eigene Ausstellung, die noch bis Ende Januar in Weißenhorn zu sehen ist.

Dass der 29-Jährige seine Werke einmal öffentlich zur Schau stellt, sei für ihn lange Zeit undenkbar gewesen. „Es ist ein großer Schritt, die eigenen Bilder einem Publikum zu präsentieren“, sagt er. Anfangs sei er nervös gewesen, wie die Menschen auf seine Kunst reagieren. „Aber jetzt möchte ich gerne wissen, was sich die Leute zu meinen Bildern denken.“

Zwischen acht und zehn Stunden, sagt Semler, sitzt er an einem Porträt. Seine Bilder malt er auf einen Untergrund aus Holz, „weil es schöne Effekte bringt“. Denn im Gegensatz zur Leinwand zieht die Ölfarbe auf Holz nicht gleichmäßig ein. So entstehen unterschiedliche Schattierungen.

Für Maltechniken, Künstler und Bilder habe er sich schon während seiner Schulzeit interessiert. Einen künstlerischen Weg hat der Bellenberger zunächst dennoch nicht eingeschlagen. Im Gegenteil: Er absolvierte eine Ausbildung zum Fertigungsmechaniker. Dass ihn dieser Beruf auf Dauer nicht ausfüllt, habe er schnell festgestellt. „Es fehlte die Kreativität und die Freiheit.“ An der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Ulm ließ er sich schließlich zum Grafikdesigner ausbilden. Seit 2014 arbeitet Semler in einer Agentur. Viel Zeit zum Malen bleibe ihm oftmals nicht. „Man steht morgens auf und steckt voller Ideen. Abends ist das dann häufig wie verflogen“, sagt er. Für die Zukunft wünsche er sich deshalb, wieder mehr Zeit für sein Hobby zu finden, für das er sich einen kleinen Raum in einem Atelier angemietet hat.

Seit April malt er in den Räumen des Weißenhorner Hobbykünstlers Michael Kuderna, nur wenige Meter weit von der Kneipe entfernt, in der seine Bilder ausgestellt sind. Dass sich Semler als freischaffender Künstler irgendwann einmal selbstständig machen könnte, daran denkt der 29-Jährige derzeit nicht. „Wenn ich damit Geld verdienen möchte, muss ich meine Kunst sicher an den Geschmack der Käufer anpassen.“ Für den Moment könne er sich das nicht vorstellen. Semler ist zufrieden mit seinen Charakterköpfen, die mal lässig, mal nachdenklich und mal traurig in die Kneipe blicken.

Die Bilder des Bellenbergers Alexander Semler sind bis Ende Januar jeweils Montag bis Freitag ab 17 Uhr im Bären in Weißenhorn zu sehen.