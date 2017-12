2017-12-30 07:00:00.0

Dietenheim Er ist der Neue

Thomas Euler hat gezeigt, dass er die Dietenheimer Musiker im Griff hat. Von Wilhelm Schmid

Thomas Euler – so heißt der neue Dirigent der Dietenheimer Stadtkapelle. Wie berichtet, durfte er vor Kurzem beim Jahreskonzert der Musiker seine Premiere vor einigen Zuhörern als Nachfolger von Christina Klampfl feiern. Sie hatte am 1. September aus familiären Gründen den Taktstock niedergelegt und bis dato die Stadtkapelle geleitet.

Thomas Euler ist aber nicht neu im Musikgeschäft: Der 48-Jährige ist staatlich anerkannter Dirigent, stammt aus Kempten im Allgäu und war in seiner Jugendzeit als Tubist wiederholt Preisträger bei diversen Wettbewerben. Er sammelte vielfältige Erfahrungen bei großen Orchestern sowie bekannten Dozenten. Seit seines Studiums an der Düsseldorfer Musikhochschule ist er mit der Tuba hauptberuflich beim Heeresmusikkorps Ulm im Rang eines Stabsfeldwebels tätig.

Und auch privat ist Euler in der Region verwurzelt: Der Dirigent wohnt mit seiner Familie in Babenhausen im Unterallgäu. Seit 1. September leitet er nun die Dietenheimer Musiker. Beim Jahreskonzert in der Sporthalle boten diese unter seiner Führung beispielsweise „Festival Spirit“ von Christoph Walter oder auch „Alvamar Overture“ von James Barnes und den Konzertmarsch „Mercury“ von Jan van der Roost.

Sowohl der Dirigent als auch das Orchester beeindruckten mit konzentriertem Spiel, das an Intonationssicherheit, rhythmischer Vielfalt und gepflegter Tonkultur keine Wünsche offen ließ.

Für jede Menge Beifall bedankten sich Euler und seine Kapelle unter anderem mit dem Marsch „Abschied der Slawin“ von Wassili Agapkin.