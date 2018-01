2018-01-25 14:00:00.0

Illertissen Er sieht die Welt durch eine Kameralinse

Reinhold Kornegger ist seit mehr als 50 Jahren leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Anlässlich seines Geburtstages ist in der Schranne eine Auswahl seiner Werke zu sehen. Von Regina Langhans

Was der gebürtige Jedesheimer Reinhold Kornegger an Kunst und Schönheit sieht, macht er mittels Fotoapparat für jedermann sichtbar. Mit 17 Jahren hatte sich der damalige Schreinergeselle von seinem ersten Gehalt eine eigene Kamera gekauft. Und von da an die Entwicklung der Fotografie miterlebt wie kaum ein anderer Hobbyfotograf: In 50 Jahren habe er sich zehn Apparate zugelegt, so Kornegger. Diesen Sonntag ist in der Schranne eine Jubiläumsausstellung mit 100 Exponaten zu sehen – von Analogaufnahmen bis zu digital bearbeiteten Bildern. Sie findet von 11 bis 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei.

Anlässlich Korneggers 75. Geburtstags hat sie sein Sohn Alexander konzipiert und ihm eine Freude gemacht, an der auch andere Kunst- und Fotoliebhaber teilhaben können.

Kornegger gehörte dem Fotoclub Illertissen an, gewann Wettbewerbe und Fotoreisen. Besonders nachhaltig ist ihm eine dreiwöchige Exkursion im kleinen Kreis mit Reisefotograf Christian Heeb in die Vereinigten Staaten in Erinnerung geblieben. Als Gleichgesinnte hätten sie Las Vegas, Nevada, Arizona oder das Mountain Valley bereist, Fachsimpeleien geführt und die schönsten Fotomomente abgepasst. Bis heute schwärmt er von dem Spiel der Farben und einfallendem Licht.

Was Technik und Techniken anbelangt, vermag Kornegger die ganze Entwicklung der vergangenen Jahre zu erzählen. Er entwickelte seine Filme im eigenen Labor, große Aufnahmen sogar in der Badewanne. Dann arbeitete er sich in die Digitalfotografie ein und lernte, Bilder am Computer zu bearbeiten. Er entdeckte seine Freude am Experimentieren und Verfremden. So lässt er das Illertisser Schloss in kräftigen Blau-, Rot-, Gelbtönen strahlen. Oder er profitiert von den Programmen, indem er abgegriffene Fotos einscannt und aus ihnen makellose Bilder macht. So stellte er mit viel Zeitaufwand von löchrig gewordenen Dias aus dem Nachlass von Alfred Dannemann – wie berichtet – großflächige, historisch interessante Fotografien her. „Erstaunlich, was ich noch alles herausholen konnte, so wäre das früher nicht möglich gewesen“, staunt Kornegger selbst. Er wird es beurteilen können: Allein von Jedesheim hat er bei sich 30000 Bilder archiviert und 2000 Digitalfotos dem örtlichen Heimatverein überlassen. Dem experimentierfreudigen Fotokünstler stehen neben verschiedenen Objektiven auch mehrere Kameras zur Verfügung, etwa für Panoramaaufnahmen oder, um unter Wasser zu knipsen.

Kornegger sucht sich Motive und Zeitpunkt für seine Aufnahmen, wie es ihm gefällt. Deshalb hätte er seine Leidenschaft nie zum Beruf machen wollen. Dazu kommt, dass es ihm fast weh tue, Bilder zu verkaufen. Er sagt: „Den goldenen Schnitt, die gute Bildeinteilung, muss ein Fotograf schon selbst im Blick haben – und dann braucht er noch das Quäntchen Glück, damit es passt.“