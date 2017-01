2017-01-04 13:06:00.0

Memmingen „Er wird in den Herzen weiterleben“

Stadträte gedenken des verstorbenen Oberbürgermeisters Markus Kennerknecht. Von Volker Geyer

Bei einer bewegenden Trauersitzung haben die Memminger Stadträte am Dienstagabend des verstorbenen Oberbürgermeisters Markus Kennerknecht gedacht. „Mit großer Dankbarkeit nimmt Memmingen Abschied von einer Persönlichkeit, die trotz der Kürze der Zeit wertvolle Spuren hinterlassen hat“, sagte Margareta Böckh in ihrer Trauerrede. Die Zweite Bürgermeisterin hatte nach dem überraschenden Tod des Rathauschefs dessen Amtsgeschäfte übernommen. Wie berichtet, ist Kennerknecht am 28. Dezember nach nur 38 Tagen im Amt beim Joggen in seiner Heimatgemeinde Durach gestorben. Der Vater von zwei kleinen Töchtern wurde 46 Jahre alt.

Neben den Stadträten hatten sich Mitglieder der Familie des Verstorbenen, Vertreter der Stadtverwaltung, Ehrengäste und Bürger in der Rathaushalle versammelt. Vor dem leeren Stuhl des Oberbürgermeisters standen ein Blumengebinde, eine Kerze und ein Foto des Verstorbenen auf dem Tisch.

Böckhs erste Worte galten der Witwe des Rathauschefs und deren Familie. Ihnen sprach die Bürgermeisterin im Namen aller Memminger ein „tief empfundenes Beileid“ aus. Zugleich zitierte sie den Schriftsteller Otto Leixner mit den Worten: „Trösten ist eine Kunst des Herzens. Sie besteht oft darin, liebevoll zu schweigen und schweigend mitzuleiden.“ In diesem Satz schwinge nicht nur unermessliche Trauer mit, sondern auch ganz viel Trost und eine enge Verbundenheit mit dem Verstorbenen und dessen Familie.

Nach Böckhs Worten ist die Anteilnahme der Stadt und ihrer Menschen kein leeres Ritual. „Wir nehmen Anteil, weil wir den Schmerz selber in uns tragen.“ Als sich die Nachricht vom Tod des Oberbürgermeisters am vergangenen Mittwoch nach und nach verbreitet habe, sei es so gewesen, als würde der Puls der Stadt kurz innehalten. Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass die Menschen spontan zum Rathaus kamen, Kerzen aufstellten, und Blumen ablegten. Zudem haben sich sehr viele Bürger in die im Rathaus ausliegenden Kondolenzbücher eingetragen.

Kennerknecht habe in vielen Begegnungen die Sympathie und Zuneigung der Menschen gewonnen. „Er hat mit Beginn seiner Amtszeit eine Aufbruchstimmung verbreitet“, betonte Böckh, „die viele angesteckt und begeistert hat.“

Schon während des Wahlkampfs habe der ehemalige Leiter des Immenstädter Bauamts mit seiner sympathischen, herzlichen und unkomplizierten Art gepunktet. „Markus Kennerknecht wird in unseren Herzen weiterleben und in der Erinnerung, die wir uns an ihn bewahren“, schloss die Zweite Bürgermeisterin.