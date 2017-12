2017-12-13 07:01:00.0

Osterberg Erfolgreicher Turnernachwuchs

Was Kinder und Jugendliche in Osterberg gezeigt haben. Von Armin Schmid

Dass Sport in Osterberg besonders beliebt ist, zeigte sich vor Kurzem in der gut gefüllten Turnhalle während des traditionellen Weihnachtsturnens. Knapp 100 Kinder werden im Osterberger Turnverein ausgebildet und gefördert, sagte der Vorsitzende Wolfgang Berrens. Und der sportliche Nachwuchs konnte sogar schon erste Erfolge erzielen.

Für herausragende Ergebnisse wurden deshalb zwei Nachwuchstalente ausgezeichnet, die bei drei Leichtathletik-Events in der Region erste Plätze belegten. Darunter war die siebenjährige Theresa Fackler, die sich beim Sportfest in Illereichen gegen elf Teilnehmerinnen durchsetzte und in ihrer Klasse auch bei den Sportfesten in Buch und Osterberg erste Plätze holte.

Gleiches gilt für die neunjährige Franziska Glatz, die ebenfalls auf allen drei Sportfesten Siege errang und teilweise bis zu 15 Konkurrentinnen hinter sich ließ. Franziskas Stärke ist laut Sportleiterin Verena Schweinstetter das Ballwerfen, bei dem die Schülerin eine beachtliche Weite von 24 Metern erreichen kann. Im Mittelpunkt des Turnabends standen aber diesmal die Nachwuchsturner. Und so haben die Rocker-Zwerge und die Osterberger Sioux ihr Können präsentiert. „Die Kinder sollen mutig werden“, sagte Übungsleiterin Ivonne Fingerle. Wohin das im Idealfall führen kann, zeigten drei Kunstturnerinnen: Die 16-jährige Julia von Perbandt überzeugte mit einer ambitionierten Wettkampf-Choreographie aus dem Bereich Bodenturnen. Lora-Joy Jeckle trainiert drei bis viermal die Woche und kann ebenfalls erste Erfolge vorweisen. Darunter ein erster Platz beim Bayern-Pokal, bei dem sie sich gegen rund 50 Teilnehmerinnen durchsetzen konnte. Eine gelungene Übung zeigte auch die achtjährige Luisa Schweinstetter.

Ein voller Erfolg war zudem die Tombola. Der Vorsitzende des Vereins sagte, dass vom Erlös neue Turngeräte angeschafft werden. In diesem Jahr sind bereits 2000 Euro investiert worden.