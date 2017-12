2017-12-19 00:35:37.0

Erleichterung nach Tolus Freilassung

Zuletzt Verwirrspiel um Aufenthaltsort

Erleichterung in Ulm und Neu-Ulm: Mesale Tolu kommt frei – unter Auflagen: Das Land verlassen darf die 33-Jährige nicht, jeden Montag muss sie sich bei der Polizei melden – und zuletzt gab es ein Verwirrspiel um ihren Aufenthaltsort. Nach der Entscheidung des Gerichts am Montag reckt ihr Vater Ali Riza Tolu vor dem Saal die Faust zur Siegerpose in die Luft. Er sagt: „Ich bin der glücklichste Mensch der Welt.“ Auch Cengiz Dogan, Sprecher des Ulmer Freundeskreises, ist erleichtert: „Uns allen hier in Ulm fällt ein Stein vom Herzen. Hilfreich war sicher, dass heute mit der Bundestagsabgeordneten Heike Hänsel, dem Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff und dem deutschen Botschafter Martin Erdmann Prominente im Gerichtssaal waren. Und die Bundesregierung hat sicher diskret mitgeholfen.“ Ekin Deligöz, Grünen-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neu-Ulm äußert zwar ihre Freude, doch die ist nicht ungeteilt: „Was für eine Erleichterung muss diese Freilassung sein – nach monatelanger Haft aus fadenscheinigen Gründen. Und endlich kann sie wieder ihr Kind unter halbwegs normalen Umständen in die Arme schließen.“ Umfassende Freude könne aber nicht aufkommen, erklärte die Abgeordnete gegenüber unserer Zeitung, denn: „Mesale Tolu bleibt in der Türkei festgesetzt und ihr wird weiter der Prozess gemacht. So wie vielen anderen aus politischen Gründen Inhaftierten in der Türkei, die nicht vergessen werden dürfen.“ Der Ulmer Landtagsabgeordnete der Grünen, Jürgen Filius, betont ebenfalls, dass der Fall damit noch nicht erledigt sei: „Die Auflagen müssen aufgehoben und Tolu die Ausreise nach Deutschland ermöglicht werden.“

Angelika Lanninger, eine ehemalige Lehrerin des Anna-Essinger-Gymnasiums in Ulm, an dem Tolu ihr Abitur gemacht hat, sammelte per Online-Petition über 100000 Unterstützer unter dem Titel „Freiheit für Mesale Tolu“. „Mesale Tolu macht mit ihrem Eintreten für Menschen- und Frauenrechte in der Türkei dem Namen unserer Schule große Ehre“, schrieb sie in einem Brief an Außenminister Gabriel. Und der zeigte sich am Montag erfreut: „Ich glaube, wir alle in Deutschland – und auch ich persönlich – freuen uns mit Mesale Tolu über die Entscheidung des Gerichts.“ (lmö/heo/dpa)