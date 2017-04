2017-04-13 09:02:00.0

Ulm/Neu-Ulm Erster Auftritt für den neuen Jesus-Mimen

Was der lebendige Kreuzweg am Karfreitag heuer zu bieten hat.

Ein großer Stuhlkreis hat sich im Gemeindesaal der Wengenkirche in Ulm gebildet. Gegenüber des Eingangs steht eine lange Tafel. Darauf ist ein runder Weißbrot-Laib und ein Glas Wasser. In den nächsten Stunden wird das Letzte Abendmahl nachgespielt. Bei der Generalprobe des lebendigen Kreuzweges muss alles sitzen. „Keine Armbänder, keine Brillen, kein Kaugummi und geraucht wird auch nicht“, sagt Nicola Albarino, Organisator des Kreuzwegs.

Bereits zum 14. Mal leitet er die Regie der Veranstaltung, die am Karfreitag ab 18 Uhr in Ulm und Neu-Ulm Szenen aus dem Evangelium nachspielt. Den Anfang macht die Fußwaschung, sie findet vor dem Neu-Ulmer Rathaus statt. Die Route führt dann weiter Richtung Ulm, um am Münsterplatz mit der Kreuzigung zu enden. Organisiert wird das Ganze von der italienischen Gemeinde. In den vergangenen Jahren nahmen zwischen 10000 und 20000 Zuschauer daran teil.

Doch von einem Spektakel mag Nicola Albarino nicht gerne sprechen. „Eher sehe ich es als eine kulturelle Veranstaltung mit religiösem Hintergrund“, sagt der 54-Jährige. Die 74 Darsteller sind zum großen Teil gebürtige Italiener. Doch auch zehn Deutsche wirken bei dem Kreuzweg mit. Das Alter spielt keine Rolle: Der jüngste Darsteller ist vier, der älteste 83 Jahre. Allen Akteuren ist gemein, dass sie ihre Texte auswendig lernen müssen – auch wenn während des Kreuzweges eine Aufnahme des Sprechparts übertragen wird. „Dann wirkt es viel authentischer“, sagt Albarino.

An seinen Text lernt Salvatore Tarantello bereits seit November. Er löst nämlich Marcello Catena als Jesus ab. Vergangenes Jahr war er noch einer der Verbrecher, die gemeinsam mit Jesus gekreuzigt wurden. „Man kann sagen, er ist vom linken Kreuz zum mittleren gesprungen“, sagt Albarino und lacht. Doch so einfach ist es für den Maschineneinrichter Tarantello nicht. Neben der Arbeit müsse er sich körperlich fit halten und sich für die Proben vorbereiten – da kommen nicht nur Familie und Freunde zu kurz. „Am meisten musste wohl mein Hund zurückstecken, aber bald wird das Gassi gehen nachgeholt“, sagt er. (dp)

Kreuzweg: Beginn ist um 18 Uhr am Neu-Ulmer Rathaus. Mehrere Straßen sind gesperrt.