2017-12-14 06:59:00.0

Unterallgäu Es kommt Bewegung in den Flexibus

Bereits 2018 sollen die Kleinbusse im Unterallgäu unterwegs sein - auch in Babenhausen. Eine Frage ist aber noch offen. Von Sandra Baumberger

Wer auf dem Land lebt, tut sich ohne eigenes Auto oder einen Führerschein oft schwer. Ändern soll das der Flexibus, der 2018 Schritt für Schritt eingeführt werden und die Mobilität im Landkreis verbessern soll: Die Fahrgäste sollen den Bus nach Bedarf bis zu 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrt per Telefon, Internet oder App anfordern können, ohne an einen Fahrplan gebunden zu sein. Bereits im Oktober hatte sich der Kreistag wie berichtet für das Projekt ausgesprochen – allerdings unter dem Vorbehalt, offene Fragen bis zur jetzigen Sitzung zu klären.

Darin hat die Verwaltung nun Rahmenbedingungen für die Einführung vorgestellt. Sie sind das Ergebnis einer Besprechung mit Verkehrsunternehmen, dem ÖPNV-Beirat, den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag und der Regierung von Schwaben. Zudem basieren diese auf den inzwischen zwei Konzepten, die für das neue Angebot vorliegen: das bereits vorgestellte der BBS-Brandner KG, die den Flexibus-Verkehr im Landkreis Günzburg organisiert, und das der „Interessensgemeinschaft flexibles Beförderungssystem im Unterallgäu“ (IGFB) der Firmen Steber-Tours, RBA Regionalbus Augsburg und Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal.

Angeboten werden soll der Flexibus von den Verkehrsunternehmen, die im jeweiligen Gebiet, dem sogenannten Knoten, bereits über eine Konzession für den Linienverkehr verfügen. Die Kleinbusse – oder wie die IGFB vorschlägt auch Taxis – sollen den Fahrgästen montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 7 bis 18 Uhr zur Verfügung stehen, barrierefrei sein und ein engmaschiges Netz an Haltepunkten bedienen. Ziel ist es, die Fahrgäste nahezu von Tür zu Tür zu fahren und es so insbesondere älteren oder behinderten Menschen zu ermöglichen, mobil zu bleiben.

Die Bereiche, in denen die Busse eingesetzt werden, werden in Absprache mit dem Landkreis, den Kommunen, den beteiligten Verkehrsunternehmen, dem ÖPNV-Beirat und örtlichen Behindertenbeauftragten festgelegt. Bevor der Flexibus in einem neuen Knoten angeboten werden kann, muss der Kreisausschuss zustimmen. Die Rahmenbedingungen sehen zudem vor, auch die Bereiche Memmingen, Bad Wörishofen und Buchloe in das System einzubinden, wenn sie dies wünschen und sich finanziell beteiligen. Bislang waren sie nicht berücksichtigt worden, um Konkurrenz zu den Stadtbussen zu vermeiden.

Offen ist bislang nur die Frage des Callcenters, das die Fahrtwünsche annimmt, disponiert und unter anderem die Abrechnung abwickelt. Die BBS-Brandner hatte in ihrem Konzept vorgeschlagen, dass die beteiligten Busunternehmer nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Callcenter auswählen. Denkbar wäre, dass sie sich für das Konzept der BBS-Brandner entscheiden, mit dem diese den Flexibusbetrieb in Günzburg organisiert. Die IGFB dagegen wünscht sich ein neutrales Callcenter, das der Kreis oder der Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) betreiben soll.

Ersteres lehnt die Verwaltung ab: Einrichtung und Betrieb eines Callcenters durch den Landkreis wären systemfremde Aufgaben und mit hohen Personal- und Investitionskosten verbunden, so Böhm. Gleichzeitig übernehme der Landkreis das wirtschaftliche Risiko, ohne dass Synergieeffekte zu erwarten seien. Stattdessen sehen die Rahmenbedingungen nun vor, dass die Busunternehmer entweder selbst ein Callcenter betreiben oder diese Dienstleistung bei externen Anbietern einkaufen. Ob der VVM so ein Callcenter anbieten könnte ist noch offen. Für den Landkreis wäre es die Wunschlösung. „Ein gemeinsames Callcenter für alle Gebietsknoten im Unterallgäu bei der VVM-GmbH ist anzustreben“, heißt es im Beschluss. Das Callcenter soll mittelfristig in die geplante Mobilitätsplattform des Schwabenbunds integriert und so um weitere Angebote wie Carsharing oder eine Mitfahrzentrale erweitert werden.

Diesen Bedingungen stimmte der Kreisräte geschlossen zu. Robert Sturm (CSU) regte allerdings an, die Betriebszeiten zu überdenken: An Wochenenden und Feiertagen könne es sinnvoll sein, wenn die Busse morgens später, dafür abends länger genutzt werden könnten. „Drücken wir aufs Tempo“, forderte Josef Kerler (CSU). Auch mit Blick auf eine staatliche Förderung, die nicht unbegrenzt gewährt wird, gelte es, keine Zeit zu vergeuden.