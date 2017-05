2017-05-19 00:35:15.0

Exkursionen in die Blütenpracht

Vogelschützer zeigen sehenswerte Areale

Zwei Führungen bietet der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Sonntag, 21. Mai, in Elchingen und im Obenhauser Ried an. Anlass ist das 25-jährige Bestehen des Programms „Natura 2000“, das sich dem Erhalt der Artenvielfalt verschrieben hat. Es besteht aus einem Netz aus Schutzgebieten in ganz Europa. Um darauf aufmerksam zu machen, hat die Europäische Union den 21. Mai zum „Natura 2000“-Tag erklärt, wie der LBV mitteilt. Im Landkreis Neu-Ulm gibt es fünf solcher Areale: die Donauauen, die unteren Illerauen, der Plessenteich, die Illerberger Wasenlöcher und das Obenhausener Ried.

Die erste Führung am Sonntag beginnt um 9 Uhr. Es geht in die Donauauen, in die sogenannte Elchinger Brenne. Dort zeigen Hubert Ilg und Giorgio Demartin die Blütenpracht im Auwald. Treffpunkt ist der Parkplatz am Badesee beim Schützenheim Unterelchingen, Meerholzweg 1.

Die zweite Führung beginnt um 14Uhr: Ziele sind das Obenhausener Ried und Muschelbäche im Rothtal. Anja Ullmann und Ralf Schreiber erklären die Niedermoor-Lebensräume. Treffpunkt ist das Feldkreuz an der Illertisser Straße westlich von Obenhausen. Beide Führungen sind kostenlos. (az)

Näheres auf der Internetseite neu-ulm.lbv.de und Telefeon 07306/33829.