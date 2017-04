2017-04-21 05:00:00.0

Illertissen Facing Fears feiern ihr Einjähriges

Die Band kehrt zurück zu ihrer ersten Spielstätte und gibt ein Konzert im Jugendhaus Illertissen Von Franziska Wolfinger

Es war ein erfolgreiches erstes Jahr für Facing Fears. „Wir haben uns vorgenommen, 15 Gigs zu spielen. Dieses Ziel haben wir auch erreicht“, sagt Martin Patz. Der 26-Jährige ist der Bassist der Band. Ebenfalls beeindruckend ist ihre Leistung im SPH-Bandcontest, einem renommierten Musik-Wettbewerb. Dort erreichten die fünf Jungs aus Illertissen und Umgebung das bundesweite Finale, haben vor rund 800 Menschen gespielt und belegten am Ende den siebten Platz.

„Das Halbfinale und Finale beim SPH Contest waren rückblickend schon die besten Konzerte, die wir gespielt haben“, sagt Bandmitglied Frank Reinelt. Sie haben nur eine schlechte Erfahrung gemacht. Bei einem Konzert in Stuttgart waren tatsächlich nur die eigenen Freunde im Publikum. Doch Spaß hätten sie in dieser Nacht trotzdem noch gehabt, sagt Reinelt. Das große Projekt von Facing Fears ist derzeit die Arbeit am ersten Album. Patz erzählt, in den vergangenen Wochen hätten sie die Songs dafür in Eigenregie vorproduziert. Es gebe auch schon Gespräche mit einem Studio, wo die Aufnahmen stattfinden könnten. In diesem Jahr sei allerdings nicht mehr damit zu rechnen. Reinelt sagt dazu: „Wir wollen da was ordentliches auf die Beine stellen, da nehmen wir uns die Zeit.“

Am Freitag tritt Facing Fears wieder im Jugendhaus Illertissen auf, wo sie im April vergangenen Jahres ihr erstes Konzert gespielt hatten. „Die Leute sollen sich aber nicht vom Namen Jugendhaus abschrecken lassen. Unsere Musik ist auch für Ü18 noch gut geeignet“, sagt Patz und lacht. Pünktlich zum Bandgeburtstag gibt es auch einen neuen Song, der heute das erste Mal vor Publikum zu hören sein wird. „Take me back“ handelt von in Vergessenheit geratenen Kindheitsträumen, die man als Erwachsener vielleicht doch weiter verfolgen sollte. Als Special Guest haben die fünf Illertisser die Band Rabbitmexmachine eingeladen, die im Alternative-Rock Genre zu Hause ist. „Wir haben uns beim SPH Contest kennen gelernt und uns gleich super verstanden“, sagt Reinelt. Im November spielen Facing Fears dafür im Schwarzwald, der Heimat von Rabbitmexmachine.

Einlass zum Konzert am Freitag im Jugendhaus Illertissen ist ab 19 Uhr.