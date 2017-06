2017-06-11 13:45:00.0

Illertissen Fallschirmspringer bei Landeanflug abgestürzt

Zwei Unfälle haben sich am Samstag auf dem Illertisser Flugplatz ereignet. Ein 64 Jahre alter Mann zog sich bei einem Sprung während der Süddeutschen Meisterschaft schwere Verletzungen zu.

Bei den Süddeutschen Meisterschaften im Vierer-Formationsspringen in Illertissen hat sich ein 64 Jahre alter Springer am Samstag schwer verletzt. Laut Polizeibericht hatte der Mann beim Landeanflug die Kontrolle über seinen Fallschirm verloren. Bei der heftigen Landung zog sich der Mann, der nach dem Unfall noch ansprechbar war, unter anderem einen offenen Oberschenkelbruch zu. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in die Uniklinik nach Ulm geflogen.

Wie die Polizei gestern mitteilte, war der 64-Jährige aufgrund eines Lenkfehlers zu nahe an die Terrasse des Flugplatzes herangekommen. Der Springer flog dort zuerst durch ein aufgespanntes Sonnensegel, prallte anschließend gegen einen circa zwei Meter hohen Metallzaun, der durch den Aufschlag eingedrückt und umgeworfen wurde, und kam anschließend mehrere Meter weiter auf dem Metallrahmen eines großen Trampolins zum Liegen. Der stabile Metallrahmen des Trampolins wurde durch die Wucht des Aufschlags ebenfalls komplett deformiert. Laut Polizei befanden sich zum Unfallzeitpunkt auf der Terrasse weitere Personen, die aber nicht verletzt wurden.

Am Wochenende fanden in Illertissen die Süddeutschen Meisterschaften im Vierer-Formationsspringen statt. Ausgerichtet wurden sie vom örtlichen Fallschirmsportverein Paranodon, der den Wettbewerb in seinen Vereins-Cup integriert hatte. Nach Auskunft von Robert Trögele, einem der Geschäftsführer von Paranodon, handelt es sich bei dem 64-Jährigen um einen erfahrenen Springer. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend wieder gut. Laut Polizei ist nach derzeitigem Stand nicht von einem Fremdverschulden auszugehen.

Nur wenige Stunden später, gegen 13.30 Uhr, ist es nach Angaben der Polizei zu einem weiteren Unfall auf dem Gelände des Flugplatzes gekommen. Laut Trögele stand dieser aber nicht in Zusammenhang mit den Süddeutschen Meisterschaften.

Segelflieger stoßen am Boden zusammen

Ein 89-jähriger Segelflieger aus dem Raum Illertissen wollte sich mit Hilfe eines Schleppers auf der Startbahn in die Lüfte ziehen lassen. Laut Polizei gerieten beim Startvorgang jedoch die Flügel auf den Boden, weshalb das Seil am Flugzeug durch den Schlepperführer ausgehängt und der Startvorgang abgebrochen wurde.

Der Segelflieger rollte anschließend eine Kurve nach rechts auf die Rollbahn, auf der gerade ein anderer Segelflieger am Boden entgegen kam. Beide Segelflieger stießen zusammen und wurden teilweise total beschädigt. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mindestens 5000 Euro aus. Die beiden Insassen der Segelflieger wurden nicht verletzt. (mash/az)