2017-06-10 00:32:36.0

Falscher Polizist verlangt Geld

Mysteriöser Anruf

Als Polizist ausgegeben hat sich ein Unbekannter bei einem Anruf in Holzheim: Laut Polizeibericht klingelte das Telefon bei einem 69-jährigen Mann. Es sei ein gewisser „Peter Schmitt vom Polizeirevier Ulm/West“ am Apparat, erfuhr der Holzheimer. Der Anrufer berichtete davon, dass angeblich zwei Jugendliche festgenommen worden sind, bei deren Durchsuchung man auf ein Notizbuch mit dem Namen des 69-Jährigen gestoßen sei. Außerdem sei dort vermerkt gewesen, dass sein Vermögen größer als 40000 Euro sei. Für die weiteren Ermittlungen solle der Angerufene jetzt 4250 Euro ins Ausland transferieren, da sich dort die mutmaßlichen Übeltäter befinden würden. Sobald diese das Geld abholten, würden die Handschellen klicken, so die Angaben des vermeintlichen Peter Schmitt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Angerufene misstrauisch – und reagierte richtig: Er rief bei der Polizeiinspektion Weißenhorn an und erkundigte sich nach der Sache. So sei der Schwindel aufgeflogen. Die Ermittlungen laufen. (az)