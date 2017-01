2017-01-31 19:00:00.0

Vöhringen Familientreffen vor dem Richter

Wie aus einem handfesten Streit zwischen zwei Schwägern beinahe ein Teekränzchen im Sitzungssaal wurde. Von Felicitas Macketanz

Richter sollen schlichten, das leuchtet ein. Der Direktor des Neu-Ulmer Amtsgerichts, Thomas Mayer, hat am Dienstagnachmittag seinen Job sogar so ernst genommen, dass er kurzerhand zwei Familien mit Kindern in den Sitzungssaal bot, die im Zwist liegen. Doch seine gut gemeinten Schlichtungsversuche fanden nur teilweise Anklang.

Angeklagt waren ein 37-jähriger Türke wegen gefährlicher Körperverletzung und sein 28-jähriger Schwager wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung – in zwei separat behandelten aber doch verbundenen Fällen. Beide Männer wohnen im selben Gebäude in Vöhringen: Der 37-Jährige mit Frau und zwei Kindern im Erdgeschoss, der 28-Jährige mit Frau und zwei Kindern im zweiten Stock. Doch die vermeintliche Familienidylle trügt.

Schon seit mehreren Jahren liegen die Verwandten im Clinch. Sie beleidigen sich gegenseitig, einmal hat der 28-Jährige sogar seine Schwester – also die Frau des 37-Jährigen, geohrfeigt, was er vor Gericht zugab. Die Eskalation folgte am 2. September 2016: Der arbeitslose 37-Jährige war im Garten zu schaffen, als er einen Streit zwischen seinem Schwager und dessen Ehefrau hörte. Er rief zum Fenster im zweiten Stock hinauf, die beiden sollen leise sein. Nach gegenseitigen Beleidigungen auf türkisch und deutsch, schmiss der 28-jährige gelernte Postbote einen Blumentopf vom zweiten Stock in Richtung seines Schwagers im Garten. Dieser wurde allerdings nicht getroffen. Der 28-Jährige lief hinab und kletterte auf den Balkon der Erdgeschoss-Wohnung des Schwagers. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der 37-Jährige dreimal mit einer Gartenharke nach seinem angeheirateten Verwandten ausholte und ihn leicht an der Hand verletzte. Die Situation endete laut Aussage eines Polizisten, der als Zeuge vernommen wurde, als die Polizei eintraf und der 28-Jährige, dem 37-Jährigen noch mit Mord drohte. Familienidylle sieht anders aus.

Das sah auch Richter Mayer so und fragte beide Angeklagten unabhängig voneinander, warum sie im Zwist liegten. Beide Männer, die zum ersten Mal vor einem Richter saßen und keine Vorstrafen aufwiesen, hatten keine Antwort darauf. Der 37-Jährige wirkte eher gelangweilt und räumte seinen Schlag mit der Harke ein. Der 28-Jährige hingegen, der seit etwa 14 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft hat, trat erregter auf, war den Tränen nahe, als er von den Beleidigungen gegen seinen verstorbenen Vater berichtete.

Schließlich wagte Mayer einen Schlichtungsversuch der besonderen Art: Er lud beide Familien in den Sitzungssaal. „Was denken Sie? Sollen wir uns jetzt jedes Mal vor Gericht treffen?“, fragte er in die Runde. „So kann man das nicht fortsetzen. Sie wollen doch beide in dem Haus wohnen bleiben.“ Beide Parteien müssten einsichtig sein, so Mayer, der merklich um eine Schlichtung bemüht war, zumal das Haus beiden Familien zu gleichen Teilen gehört.

Der 28-Jährige lud Richter und Verwandte auf einen Tee ein, um die Sache zu klären. Sein Schwager wollte nicht darauf eingehen. „Sie machen sich selber ihr Leben kaputt“, mahnte der Richter alle Beteiligten. Letztlich wurden beide Verfahren eingestellt. Der 37-Jährige ist so um eine Verurteilung von mindestens sechs Monaten herum gekommen.