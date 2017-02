2017-02-03 05:00:00.0

Unterroth Faschingshaufa im Jagdfieber

1000 närrische Kilometer will der Verein in diesem Jahr mit seinem neuen Wagen zurücklegen. In dessen Bau stecken rund 1500 Arbeitsstunden – und jede Menge Raffinessen. Von Regina Langhans

Unter dem Motto „Im Jagdfieber“ tritt der Illertaler Faschingshaufa aus Unterroth in dieser Faschingssaison an. Foto: Regina Langhans