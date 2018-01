2018-01-15 07:01:00.0

Illertissen Fasnachtsumzug in Illertissen: Polizei meldet nur wenige Zwischenfälle

Die Illertisser Polizei zieht positive Bilanz - auch wenn es ein paar Zwischenfälle gab.

Eine insgesamt positive Bilanz zieht die Illertisser Polizei nach dem Narrensprung und der anschließenden Party am Samstag. „Es war überraschend ruhig für das, dass so viele Menschen unterwegs waren und Alkohol im Spiel war“, sagte ein Sprecher der Polizei am gestrigen Sonntag. Man sei mit großem Aufgebot und lange vor Ort gewesen. Jedoch habe es kaum Anlässe gegeben, bei denen Polizisten einschreiten mussten – bis auf ein paar Ausnahmen:

Zwei Betrunkene beschädigten um kurz nach Mitternacht jeweils ein Verkehrsschild in der Siemensstraße: Die jungen Erwachsenen hingen sich an eines der Schilder, sodass dieses verbogen wurde. Zudem rüttelten sie an einem Radweghinweiser, sodass dieser aus dem Boden gerissen wurde. Die Polizei nahm das umgestürzte Schild mit. Die Stadt Illertissen werde es Anfang der Woche wieder aufstellen, vermutete der Sprecher der Polizei. Dem Bericht zufolge hatten der 23- und 21-Jährige unter deutlichen Einfluss von Alkohol gestanden. Die beiden erwartet nun eine Anzeige.

ANZEIGE

Ebenfalls in diesem Zeitraum kam es zu einer Rangelei zwischen zwei jungen Männern: Ein 18-Jähriger aus Altenstadt schlug einem 19-Jährigen aus Illertissen nach einem Streit unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Danach flüchtete der Altenstädter, sodass ihn die Polizei vor Ort nicht mehr antreffen konnte. Jedoch meldete sich ein aufmerksamer Zeuge, der den jungen Mann namentlich kannte. Auch ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Außerdem fielen den Beamten im Laufe des Tages mehrere Jugendliche unter 18 Jahren auf, die Alkohol getrunken hatten. Auf Nachfrage sagte der Sprecher der Polizei, dass sich die Zahl der Fälle im niedrigen zweistelligen Bereich bewege. Die Beamten stellten die alkoholischen Getränke sicher, welche die Minderjährigen unerlaubterweise bei sich hatten. Jeder Fall wird nun dem Jugendamt mitgeteilt, ist zu erfahren. Gegen die Personen, die den Minderjährigen den Alkohol verschaffen hatten, werde Anzeige erstattet. Sie erwartet wegen dieser Ordnungswidrigkeit nun ein Bußgeld. Dass im Laufe der neuen Woche weitere, verspätete Anzeigen eingehen, sei möglich.