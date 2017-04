2017-04-06 09:00:00.0

Unterallgäu Festtagsstimmung bei der Kreis-Feuerwehr

Ende des Jahres bekommen die Unterallgäuer Einsatzkräfte ein neues Schulungszentrum in Mindelheim. Von Johann Stoll

In der benachbarten Halle, wo normalerweise Einsatzfahrzeuge der Mindelheimer Feuerwehr auf ihre Einsätze warten, haben flinke Hände Bierbänke und Biertische aufgebaut. Der verlockende Duft von Gegrilltem wabert auf den Vorplatz. Die Stadtkapelle Mindelheim steht bereit. Feuerwehrkameraden aus dem ganzen Landkreis sind nach Mindelheim gekommen, um ein wichtiges Etappenziel zu feiern: den Hebauf für das neue Schulungszentrum der Feuerwehren im Unterallgäu.

Landrat Hans-Joachim Weirather erinnert bei der Feier an den einmütigen Beschluss des Kreisausschusses. Ein „kräftiges Ja“ habe es gegeben, als die Frage behandelt wurde, ob so ein Schulungszentrum denn wirklich gebraucht werde. 5500 aktive Feuerwehrleute zählt das Unterallgäu, die in 130 Feuerwehren organisiert sind. Hinzu kommt noch eine Berufsfeuerwehr. Rund 500 junge Leute werden an den ehrenamtlichen Dienst in Jugendgruppen herangeführt.

ANZEIGE

Die Aufgaben der Einsatzkräfte werden komplexer

Wer diese verantwortungsvolle Arbeit gut leisten will, „muss das Richtige tun, wenn es ernst wird“, sagt Weirather. Die Aufgaben für die Feuerwehren werden immer komplexer. Deshalb werde ein solches Schulungszentrum gebraucht. Der Neubau, den die Firma Riebel errichtet hat, soll im November 2017 fertiggestellt sein, sagt Mindelheims Kämmerer und Vizekommandant der Mindelheimer Feuerwehr, Wolfgang Heimpel. Zum Kreisfeuerwehrtag im Frühjahr 2018 ist die offizielle Eröffnung geplant.

In dem Haus werden Schulungsräume für die Landkreisfeuerwehren untergebracht. Auch die Kreiseinsatzzentrale bekommt in dem Gebäude Platz, ebenso werden Räume für die Jugendfeuerwehren geschaffen. Nicht zuletzt können auch Feuerwehrfahrzeuge in einer neuen Halle abgestellt werden. Architekt Sebastian Geiger aus Pleß führt durch den Rohbau. 5000 Kubikmeter umbauter Raum seien hier entstanden. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Allerdings hatte der relativ strenge Winter für Verzögerungen gesorgt. Unangenehme Überraschungen hielt der Untergrund bereit. Er war mit Altlasten belastet und musste in einer Verbrennungsanlage entsorgt werden. Das ist laut Geiger auch der Grund, warum die kalkulierten Baukosten von 2,1 Millionen Euro wohl um sechs bis sieben Prozent überschritten werden. 49 Prozent der nicht geförderten Kosten trägt der Landkreis, der Rest die Stadt Mindelheim. 250 000 Euro kommen vom Freistaat Bayern als Zuschuss. Bürgermeister Stephan Winter sagt, der Bau werde den Feuerwehren gut tun. Stadt und Landkreis könnten für gute Ausrüstung sorgen und die Feuerwehren für eine gute Ausbildung. Der Stadt sei auch wichtig gewesen, dass ein repräsentatives Gebäude entsteht, das sich gut ins Stadtbild einfügt. Fachbezirksbrandmeister Giovanni Aichele aus Lautrach überreicht im Namen der Feuerwehrkameraden einen metallenen Tannenbaum zur Erinnerung an die Hebauffeier.

Kreisbrandrat Alexander Möbus nutzt die Feier auch dazu, ein Gründungsmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes zu verabschieden. Xaver Mayer war 24 Jahre lang Kassierer. Sein Nachfolger ist Jürgen Schmalholz.