Zweckverband Feuchttücher verstopfen Pumpen des Klärwerks

Klärwärter muss Anlage in Schalkshofen immer wieder warten Von Regina Langhans

In die gemeinsame Kläranlage in Unterroth, die den Gemeinden Oberroth und Unterroth gehört, musste in diesem Jahr eine neue Abwasserpumpe eingebaut werden. Das war die größte Investition, die der Abwasserzweckverband (AZV) Oberes Rothtal im zurückliegenden Jahr getätigt hat. Die Betreiber zogen kürzlich eine Bilanz.

Bereits im Januar waren wiederholt beide Pumpen in Schalkshofen durch Feuchttücher blockiert worden. Für Klärwärter Manfred Mayer ist das nichts Neues. Schuld daran seien Tücher mit nicht zersetzbaren Kunststofffasern. Diese seien beispielsweise in England und den Vereinigten Staaten verboten. Die Feuerwehr Oberroth musste den Sammelschacht in Schalkshofen säubern – jedoch ohne langen Erfolg. Das Pumpwerk war fast täglich verstopft und wurde vom Klärwärter immer wieder gewartet.

Aufgrund der guten Erfahrungen benachbarter Kläranlagen mit einem anderen Hersteller wurde von ihm eine neue Pumpe für Schalkshofen gekauft und im November installiert. Seither läuft sie im Alleingang ohne Störungen. Nach Angaben des Verbandsvorsitzenden Gerhard Struve haben die gemessenen Inhaltsstoffe des Abwassers ihre Obergrenze nicht überschritten, so der Unterrother Bürgermeister.

Die Kläranlage Unterroth wurde 1990 in Betrieb genommen und ist für 2500 Einwohner angelegt. Nachdem am Gebäude die Außenfassade und das Dach erneuert wurden, ist noch die Installation einer Fotovoltaikanlage geplant.

Ein Problem, das in Zukunft immer dringlicher werde, sei die Entsorgung des Klärschlamms. Nach einer Besprechung mit Vertretern des Maschinenrings und Landwirt Franz Gleich ließ sich noch eine Möglichkeit finden, 400 Kubikmeter auf Feldern auszubringen. Alternativ müsste der Schlamm für die Entsorgung regelmäßig zur Kläranlage bei Illertissen gefahren werden, was erheblich teurer komme, so Mayer. (lor)