2018-01-30 00:33:38.0

Feuerwehr blickt zurück und voraus

Oberschönegger rückten zwölf Mal aus

Auf ein aktives Vereinsjahr hat die Oberschönegger Feuerwehr bei ihrer Jahresversammlung zurückgeblickt: Zu zwölf Einsätzen, darunter drei Brandeinsätze und eine große Personensuche, wurden die Einsatzkräfte gerufen.

Kommandant Hubert Kramer berichtete außerdem von elf Übungen. Dazu zählten eine Großübung mit den Wehren Dietershofen und Weinried sowie Übungen zur technischen Hilfeleistung, zu Löscheinsätzen und zum Funk, welche den Kameraden Wissen und Zusammenarbeit abverlangten. Zudem absolvierten die Wehrmänner Kurse und Lehrgänge, um sich für den Ernstfall vorzubereiten. Während Tobias Heiß seine Prüfung zum Jugendwart ablegte, absolvierten Clemens Stölzle, Daniel Miller und Maximilian Fäßler erfolgreich den Truppführer-Lehrgang. Auch 2018 seien wieder Lehrgänge und Übungen geplant, hieß es. Außerdem sollen Einsatzkräfte im Frühjahr Leistungsabzeichen ablegen und neue Schutzanzüge erhalten.

ANZEIGE

Derzeit umfasst die Oberschönegger Wehr 33 Aktive und – nach der Übernahme von drei Jugendlichen in den aktiven Dienst und dem Eintritt zweier Neuzugänge – acht jugendliche Mitglieder. Diese hielten 2017 zehn Übungen ab. „Dabei wurde den Jugendlichen Theorie und Praxis vermittelt, aber auch der Spaß kam nicht zu kurz“, berichtete Jugendwart Tobias Heiß. Daneben beteiligten sich die Nachwuchs-Kameraden bei örtlichen Aktivitäten: Sie führten etwa eine Christbaumsammelaktion durch, bastelten die Hexe fürs Funkenfeuer und übernahmen die Wache des Funken. Im Juli nahm die Gruppe am Zeltlager der Jugendfeuerwehr Unterallgäu in Legau teil. 2018 sollen die Übungen nicht mehr monatlich stattfinden, sondern blockweise im Frühjahr und Spätsommer. So erhofft sich der Jugendwart eine größere Beteiligung. Zudem seien ein Schnuppertag zur Nachwuchssuche sowie ein Ausflug geplant, informierte Heiß.

Auch der Feuerwehr- und Brauchtumsverein zeigte sich aktiv. Vorsitzender Peter Weixler zählte etwa die Organisation des Funkenfeuers, des Maibaumfests, einen Ausflug zu Schlier- und Tegernsee sowie ein Preisschafkopfen auf. Zudem sei der Verein beim Fußballdorfturnier mit einem Team am Start gewesen. Die Abteilung Krieger- und Soldatenverein nahm im November am Heldengedenken teil. „Im Jahr 2018 stehen die üblichen Veranstaltungen auf dem Jahresprogramm“, sagte Weixler. (fada)