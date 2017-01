2017-01-19 17:00:00.0

Kirchhaslach Feuerwehr ist für den Ernstfall gerüstet

Ehrenamtliche aus Kirchhaslach rückten im vergangenen Jahr zu 20 Einsätzen aus.

Bei 20 Einsätzen mit zusammen 567 geleisteten Stunden haben die Mitglieder der Feuerwehr Kirchhaslach 2016 gezeigt, was sie in zahlreichen Schulungen gelernt und in regelmäßigen Übungen geprobt haben. Mit der Aufstellung und Ausbildung einer derzeit mit neun Männern besetzten Absturz- und Höhensicherungsgruppe ist die Wehr noch mehr für den Ernstfall gerüstet. Die Anschaffung eines computergesteuerten Atemschutzprüfgerätes soll die Ehrenamtlichen künftig noch mehr absichern.

Bei der Jahresversammlung listete Kommandant Rudolf Baur die Einsätze – darunter sieben Brände, sechs Verkehrsregelungen, vier technische Hilfeleistungen und eine Fahrbahnreinigung – auf. Neben den monatlichen Übungsabenden habe die derzeit mit 40 Männern besetzte Truppe eine Großübung sowie eine Gemeinschaftsübung mit den Kameraden aus Hörlis durchgeführt. Die Inspektion des Feuerwehrhauses sei ohne große Mängel verlaufen.

Laut Jugendwart Heiko Sommer hat die derzeit mit acht Mitgliedern besetzte Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr 19 Übungsabende abgehalten. Sechs Nachwuchswehrmänner haben die Truppmann-Ausbildung und den Funkerlehrgang bestanden. Die derzeit mit 18 Geräteträgern besetzte Atemschutzgruppe war bei 26 Übungen und Einsätzen, darunter neun bei einem Brand, gefordert, informierte Lothar Raffler. Die geplante Anschaffung eines computergesteuerten Prüfgeräts für die Atemschutzgeräte trage erheblich zur Absicherung der Wehrmänner bei, sagte Kommandant Baur. Er soll mit der Gemeinde verhandeln, welchen Betrag sie für die Anschaffung des rund 8500 Euro teuren Gerätes übernimmt.

Auch der derzeit 102 Mitglieder zählende Feuerwehrverein ist 2016 sehr aktiv gewesen, berichtete Vorsitzender Rudi Baur. Den Höhepunkt bildete der Festabend zum 140-jährigen Bestehen der Kirchhaslacher Wehr. Zur Pflege der Kameradschaft wurden neben dem Funkenfeuer, der Maibaumfeier auch Wanderungen und Tagesausflüge veranstaltet. Schriftführerin Ramona Baur listete sämtliche Aktivitäten auf und verlas auch den Kassenbericht von Markus Wörz. In ihren Grußworten sprachen Kreisbrandinspektor Jakob Schlögel und Kreisbrandmeister Josef Heinzler der Kirchhaslacher Wehr Lob und Anerkennung aus.