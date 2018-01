2018-01-19 00:33:19.0

Bilanz Feuerwehr war mehr als 300 Stunden im Einsatz

Was die Klosterbeurer Löschkräfte 2017 unternommen haben Von Fritz Settele

Auf ein arbeitsreiches Jahr hat der Kommandant der Klosterbeurer Feuerwehr, Robert Sigg, zurückgeblickt. Die Wehr wurde zu neun Brandeinsätzen und acht Technischen Hilfeleistungen gerufen. Davon entfielen nur vier Einsätze und drei Absperrdienste auf Klosterbeuren. Insgesamt kamen 20 Einsätze mit insgesamt 310 Stunden zusammen, die von 42 aktiven Mitgliedern, darunter vier Frauen, geleistet wurden. Die sogenannte Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung sei zudem in die „nähere und weitere Umgebung ausgerückt“ und habe das Programm ergänzt.

Hinzu kamen Gemeinschaftsübungen mit benachbarten Wehren, Übungen vor Ort und Weiterbildungen auf Landkreisebene. Rückläufig ist die Zahl der atemschutztauglichen Feuerwehrler, weshalb Sigg die jüngeren Mitglieder aufforderte, sich für dieses Amt zu qualifizieren. Insgesamt sprach Sigg von einem guten Ausbildungsstand, den auch Bürgermeister Otto Göppel und Kreisbrandinspektor Jakob Schlögel erwähnten.

Zudem war zu erfahren, dass die Hürden bei der Umstellung auf den Digitalfunk problemlos gemeistert wurden. Allerdings befürchtete Schlögel, dass durch die seit diesem Jahr gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder einige Fehlalarme auf die Wehren zukommen könnten. Dank richtete sich an die Marktgemeinde, welche die Klosterbeurer Wehr finanziell unterstützte, nicht zuletzt in Form von neuer Schutzkleidung und Armaturen. Dies unterstrich Kassenwart Reinhard Rogg, der von einem nahezu unveränderten Kassenstand mit nicht unerheblichen Rücklagen berichtete. Dies führte er nicht zuletzt auf eine große Spendenbereitschaft zurück. Für einen Defibrillator etwa musste kaum in die Vereinskasse gegriffen werden.

Der scheidende Vereinsvorsitzende Julian Höld zählte die Aktivitäten des Jahres auf – von einer Floriansmesse, über die Beteiligung an der Aktion „Sauberes Babenhausen“ bis zu einem Ausflug und dem Maibaumaufstellen samt Dorffest. Positiv wertete Höld, dass der Klosterbeurer Maibaum beim Wettbewerb unserer Heimatzeitung den dritten Preis erhielt. Auf große Resonanz sei der Tag der offenen Tür mit Präsentation des neuen Defibrillators gestoßen. Schriftführer Johannes Bauer präzisierte die Aktivitäten. Jugendwart Roland Huber nannte den Wunsch, dass sich wieder mehr Jugendliche der Feuerwehr zuwenden. Es werde nicht nur eine feuerwehrtechnische Grundausbildung vermittelt, sondern auch die Kameradschaft gepflegt, etwa beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager. Derzeit zähle die Jugendfeuerwehr nur noch sechs Mitglieder. Alle bestanden die Prüfungen wie die Jugendflamme.