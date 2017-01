2017-01-12 15:00:00.0

Altenstadt Feuerwehrhaus wieder Fall für Juristen

Nachdem der Markt Altenstadt 2016 gegen Lärmschutzauflagen geklagt hat, beschäftigt sich erneut ein Gericht mit dem Gerätehaus. Ursache ist eine Klage aus der Nachbarschaft. Von Madeleine Schuster

Das Illereicher Feuerwehrhaus wird erneut zu einem Fall für Juristen. Erst im vergangenen Jahr hat der Markt Altenstadt gegen Lärmschutzauflagen im Bauvorbescheid geklagt – und ist damit gescheitert. Nun liegt laut Bürgermeister Wolfgang Höß eine neue Klage vor. Kläger ist diesmal nicht die Gemeinde, sondern ein Nachbar. Und: Die Klage richte sich nicht gegen einzelne Auflagen, sondern gegen den Bauvorbescheid insgesamt – und damit gegen die Zulässigkeit des Vorhabens an vorgesehener Stelle.

Wie berichtet, plant die Gemeinde seit vielen Jahren, in Illereichen ein neues Feuerwehrhaus zu bauen. Verknüpft war dieses Vorhaben bislang mit dem Bau eines Dorfgemeinschaftsraums. So zumindest war es Auflage der ehemaligen Molkereigenossenschaft, die der Gemeinde das Grundstück der alten Molke überlassen hat. Aber auch viele Bürger äußerten den Wunsch, in Illereichen einen Platz für alle Bürger, für Feste oder Veranstaltungen zu schaffen.

ANZEIGE

Ins Wanken geriet das Vorhaben allerdings mit einem vom Landratsamt geforderten Lärmgutachten. Weil Anlieger Einwände gegen den Bau eines Bürgerraums an geplanter Stelle geäußert hatten, wurde das Gutachten erstellt– geplanter Bürgerraum und künftiges Feuerwehrhaus daraufhin mit strengen Auflagen versehen. Veranstaltungen sollten zeitlich begrenzt werden, ebenso Fahrten von und zum Grundstück. Gegen diese Auflagen im Bauvorbescheid zog der Markt im vergangenen Jahr vor Gericht. Das Ergebnis: Die Klage wurde abgewiesen – die Nutzungseinschränkungen blieben. Der Gemeinderat musste sich mit der Frage auseinandersetzen, ob der Bau von Bürgerraum und Feuerwehrhaus an dieser Stelle überhaupt sinnvoll ist. Beschlossen wurde bislang noch nichts.

Laut Bürgermeister soll sich das auch solange nicht ändern, bis ein neues Urteil gesprochen ist. Denn theoretisch, so Höß, könne durch die Nachbarschaftsklage „das ganze Vorhaben ins Wanken gebracht werden“. Auch wenn er das für nicht wahrscheinlich halte.

Das Verwaltungsgericht Augsburg habe für Ende Januar eine Ortsbesichtigung anberaumt. Danach erhofft sich Höß ein klares Urteil darüber, wie und mit welchen Auflagen der geplante Neubau am Standort Bismarckstraße weitergehen kann. Erst dann werde im Gemeinderat ein Beschluss zum weiteren Vorgehen gefällt. Kommen auf die Gemeinde durch das Gerichtsurteil nicht weitere Hindernisse zu, könne noch in diesem Jahr mit dem Bau des Feuerwehrhauses begonnen werden, glaubt Höß. Denn bislang liegt der Gemeinde ein Baurecht für den Neubau – mit Auflagen – vor.

Auch in Filzingen soll es 2017 vorangehen. Auch dort könne theoretisch noch in diesem Jahr mit dem Bau des Gerätehauses begonnen werden, so Höß. Ob das Filzinger Feuerwehrhaus saniert, oder durch einen Neubau ersetzt wird, muss allerdings noch entschieden werden. Für beide Gerätehäuser seien im Haushalt jedenfalls ausreichend Mittel eingestellt, so der Bürgermeister.