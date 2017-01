2017-01-20 07:01:00.0

Illertissen Fischer und Naturschützer klagen gegen Bau von Kraftwerk in der Iller

Sie sehen EU-Richtlinien zum Gewässer- und Artenschutz verletzt und erheben schwere Vorwürfe gegen die Genehmigungsbehörde. Der Investor hingegen betont ökologische Vorteile. Von Jens Carsten

Über den Rechtsweg wollen Naturschützer und Fischer den Bau des umstrittenen Wasserkraftwerks in der Iller bei Dietenheim stoppen: Sie haben zwei Klagen beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen eingereicht. Das gaben die Verbände gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Illertissen bekannt. Ihrer Ansicht nach würde der Bau des Kraftwerks den Erfolg der viele Millionen Euro teuren Illerrenaturierung zum Teil gefährden und gegen europäische Richtlinien zum Schutz von Gewässern verstoßen. Außerdem sei die Anlage mit einer Leistung von maximal 315 Kilowattstunden so klein, dass sich der Aufwand gar nicht rentiere.

Die Umweltschützer erhoben schwere Vorwürfe gegen das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises, das den Bau dieses ersten von insgesamt acht geplanten Kraftwerken genehmigt hat: Angeblich ohne vorher zu prüfen, ob sich das Projekt an dieser Stelle mit der Umwelt verträgt, wie Johannes Schnell, der stellvertretende Geschäftsführer des Landesfischereiverbands Bayern, betonte. „Das hat ein Geschmäckle.“

Die Wirtschaftlichkeit des geplanten Kraftwerks stellte Günter Krell, der Sprecher des Bund-Naturschutz-Arbeitskreises Wasser, in Frage. In Bayern gebe es rund 4200 Wasserkraftwerke, etwa 300 größere Anlagen erzeugten 93 Prozent des gesamten Wasserkraftstroms, die zirka 3900 kleineren dagegen nur sieben. An der Iller seien durch den Münchner Investor Fontin nur kleinere Werke vorgesehen, deren Beitrag zum Klimaschutz dann gar nicht messbar sei.

Genauso sieht das Daniela Fischer, die Geschäftsführerein des Bund-Regionalverbands Donau-Iller: „Wir sind für die Energiewende, aber da wo sie Sinn macht.“ Und das sei hier eben nicht der Fall: Das Kraftwerk liefere gerade einmal zehn Prozent der Energie eines modernen Windkraftrads. Fischer: „Das ist eine ökologische Katastrophe.“ Der Bau sei ein schwerer Eingriff in die Natur.

Und zudem nicht rechtmäßig, wie Bernd Kurus-Nägele, der Geschäftsführer der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Neu-Ulm sagte. So sei erstens in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie für die Iller und ihre Auen sowohl ein Verschlechterungsverbot als auch ein Verbesserungsgebot festgelegt. Und zweitens seien die Unteren Illerauen (vom Norden Vöhringens bis Ulm) als „Fauna-Flora-Habitat“ registriert: Auch diese Richtlinie verbiete, dass sich der Zustand einer Landschaft verschlechtert, erklärt Kurus-Nägele. Genau das passiere aber – denn das Öko-System rund um den Fluss sei bedroht.

Der vertiefe sich durch seine Fließbewegung zusehends wodurch Tümpel in den angrenzenden Gebieten austrockneten. Diese böten jedoch seltenen Tierarten wie Molchen und Unken einen Lebensraum. Der Bestand an Libellen sei seit 1996 um 50 Prozent und der von Amphibien um 40 Prozent zurückgegangen. Diese Prozesse sollen durch die Illerrenaturierung aufgehalten werden. Das Kraftwerk würde diese Bemühungen viele Jahre lang unmöglich machen. Und gefährden: Denn mitgespülte Steine im Flussbett, ein wichtiger Lebensraum für Fische und viele andere Tiere, würden durch das Bauwerk aufgehalten. „Ein Riesenproblem in vielen bayerischen Flüssen“, sagte Thomas Frey, der Regionalreferent für Schwaben des Bund Naturschutzes. Mit 32 Wasserkraftwerken sieht er die rund 150 Kilometer lange Iller ausreichend eingedeckt.

Das Fazit der Umweltschützer: Mit der Genehmigung des Kraftwerksbaus habe das Landratsamt Alb-Donau-Kreis in Ulm „einen Kardinalsfehler“ begangen, wie Kurus-Nägele sagte. Man habe nur den unmittelbaren Bereich um das spätere Kraftwerk betrachtet, aber nicht flussaufwärts oder flussabwärts geschaut. Das Kraftwerks solle wohl ein Spekulationsobjekt für Anleger sein, die auf Renditen aus den Fördertöpfen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hofften. Und das auf Kosten der Natur.

Bei Vöhringen sei die (renaturierte) Iller hui, bei Illertissen hingegen pfui: So drückte sich sinngemäß Ernst Renner, der Vorsitzende des Bund-Naturschutz-Gruppe Illertissen, aus. Die Bürger wollten eine Festschreibung des „trostlosen Zustands“ durch den Kraftwerksbau nicht akzeptieren. Renner sprach von „Trauer und Wut“.

Der Investor Fontin bezeichnete die Klagen gestern in einer Pressemitteilung als „bemerkenswert“. Ein vergleichbares Kraftwerk an der Loisach (ein Zufluss der Isar) sei von denselben Klägern nämlich gebilligt worden. Das Genehmigungsverfahren zum Kraftwerksbau bei Dietenheim sei „sorgfältig und gesetzmäßig“ erfolgt. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis habe die fachlichen Fragen intensiv geprüft und abgewogen, hieß es. Projektleiterin Susanne Adams betonte die „umfassenden ökologischen Vorteile“ des geplanten Kraftwerks, das die bestehe Wehrschwelle nutzen werde. Diese für Tiere kaum zu passierende Barriere werde durch den Einbau durchgängig, etwa durch einen Auf- und Abstieg für Fische. Eine Revitalisierung der Iller stehe das Kraftwerk bei Dietenheim nicht entgegen, so die Fontin GmbH weiter.

Zunächst hatte der Bauherr einen „vorzeitigen Maßnahmenbeginn“ erwirkt, hieß es gestern in Illertissen bei der Pressekonferenz. Diesen habe das Verwaltungsgericht in Sigmaringen aufgrund der Klagen zurück genommen. Ob sich der Bau durch die rechtlichen Einsprüche aber verhindern lässt, ist offen. Daniela Fischer sagte: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“