2018-01-10 00:34:40.0

Jubiläum Fit und fröhlich ins 90. Lebensjahr

Alfred Lischka aus Vöhringen feiert seinen Geburtstag im Kreis der Familie. Um einen lockeren Spruch ist er nicht verlegen

„Stets höflich auf die Menschen zugehen, damit habe ich in meinem Leben die beste Erfahrung gemacht“, sagt Alfred Lischka aus Vöhringen. Und wer mit dem nun 90 Jahre alt gewordenen Lischka im Laufe der Zeit zu tun hatte, wird dies auch bestätigen können.

Über die Glückwünsche und das von Vöhringens Bürgermeister Karl Janson überreichte Geschenk freute sich der Jubilar, besonders aber über die anerkennenden Worte zu seiner Rüstigkeit. „Man arbeitet natürlich täglich am Überleben – und die Chemie hilft ja auch“, hat der vitale Rentner stets einen lockeren Spruch parat.

ANZEIGE

Dabei seien seine Jugendjahre wahrlich nicht „Vergnügungssteuerpflichtig“ gewesen, so Lischka. Er ist in Oberschlesien geboren und hat dort auch die Schulzeit verbracht. Im Alter von 14 Jahren wurde er 1941 zur Heimatflak einberufen, zum Winterbeginn 1943 zum Arbeitsdienst verpflichtet und an Weihnachten 1943 als Jugendlicher in die Wehrmacht eingezogen. „Wir Jungen mussten hauptsächlich die Leichen aus den Luftschutzkellern bergen.“ Als 17-Jähriger geriet Lischka in französische Kriegsgefangenschaft, ehe er 1951 entlassen wurde und in Herrlingen eine neue Heimat fand. Dort lernte er auch seine spätere Frau Lore kennen.

Seit 1964 wohnt die zeitweise sechsköpfige Familie zentral „über den Dächern Vöhringens“ und fühlt sich dort sehr wohl. „Wir hatten nie ein Auto besessen. Ich bin halt mit dem Fahrrad nach Budapest geradelt und wir haben schöne Urlaube in Nordafrika erlebt“, sagt der 90-Jährige. „Jetzt muss es nicht mehr so weit von daheim entfernt sein“.

Gefeiert wurde der Geburtstag im Familienkreis: „So oft klappt es ja ohnehin nicht, dass die ganze Familie zusammenkommen kann“, freute sich der Rentner. (rfu)