2018-01-05 07:59:00.0

Babenhausen Flexibus: Markträte sind skeptisch

Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel erläuterte den Stand der Dinge. Das Gremium sieht bei dem Angebot jedoch einige Probleme Von Fritz Settele

Der Flexibus soll ab diesem Jahr durch das Unterallgäu rollen und die Einwohner dadurch mobiler machen – das hat der Kreistag im Landkreis Unterallgäu im Dezember entschieden, auch wenn noch nicht alle Einzelheiten geklärt sind. Der Babenhauser Marktrat hat seine Bedenken geäußert, was die Einführung des Angebots anbelangt. Grund ist vor allem die Finanzierung.

Zum Hintergrund: Ende Mai des vergangenen Jahres hatte das Bayerische Innenministerium eine Richtlinie zu einem Förderprogramm veröffentlicht. Ziel dessen sind die Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie Pilotprojekte landkreisübergreifender Expressverbindungen im Busverkehr. Dahinter verbirgt sich Bürgermeister Otto Göppel zufolge das Angebot eines sogenannten Flexibusses. Fahrgäste sollen dabei einen Bus nach Bedarf bis zu 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrt per Telefon, Internet oder App anfordern können, ohne an einen Fahrplan gebunden zu sein (wir berichteten).

Doch die geplante anteilige Finanzierung des Betriebsdefizitsstieß bei den Markträten auf Skepsis. Josef Deggendorfer sagte, dass dafür „richtig viel Steuergelder in die Hand genommen“ werden müssten. Martin Gleich fragte, wie es in fünf Jahren damit weitergehe, wenn die Zuschüsse wegfallen. Seiner Meinung nach wird sich der Flexibus anschließend nicht rechnen – und dann möglicherweise wieder verschwinden. Zudem könne sich die Marktgemeinde derartige „freiwillige Leistungen“ nicht leisten, welche er auf jährlich 75000 Euro taxierte. Auch sehe er die Logik dahinter nicht, dass sich mit steigenden Beförderungszahlen das Defizit erhöhe. Das Ganze habe für ihn einen „Beigeschmack“. Er fordere von der Staatsregierung, derartige Gelder nicht nur in Ballungszentren zu investieren, sondern auch auf dem flachen Land.

Das im Kreistag vorgestellte Konzept sieht laut Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel verschiedene „Knoten“ vor. Einer davon umfasse Babenhausen sowie Boos und Niederrieden. Nach seinen Worten orientieren sich die beiden anderen Gemeinden zwar eher in Richtung Memmingen. Als Hauptknotenpunkt würde der Flexibus aber auch Vorteile für den Fuggermarkt bringen, beispielsweise für Gewerbetreibende, Ärzte oder den Handel.

Marktrat Deggendorfer forderte unter anderem, das Umland einzubinden, auch über die Landkreisgrenzen hinaus – beispielsweise Osterberg und Oberroth. Gleichzeitig gelte es, eine Anbindung an andere Bus- und Bahnlinien zu beachten. Nach der Meinung von Alex Maier-Graf sind bisher „kontraproduktive Abfahrtszeiten“ geplant.

Dieter Miller, der im Kreistag sitzt, sprach von einem sehr komplexen Projekt, das auf Wunsch der Bevölkerung in Angriff genommen wurde. Dafür gebe es keine maßgeschneiderten Lösungen, zumal es die Belange der jeweiligen Region zu beachten gelte. Bei dem jetzigen geplanten System, so Miller weiter, entstünden nur Kosten, wenn der Flexibus genutzt wird. So werde für die Taxi-ähnlichen Leistungen nur bezahlt, was die Bevölkerung tatsächlich in Anspruch nimmt.

Bürgermeister Göppel zufolge stellt der Flexibus für die Menschen, die in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen leben, „eine große Verbesserung zum jetzigen Zustand“ dar. Allerdings gelte es noch, viele Fragen zu klären, da „nichts in Stein gemeißelt“ sei. Auch entsprechende Informationsabende für die Bürger müssten angeboten werden.