2017-08-29 00:32:56.0

Internet Flinke Daten

Die Telekom baut das Breitbandnetz in Unteregg aus. Was das bedeutet

Die Deutsche Telekom hat den Zuschlag für den Internetausbau in der Gemeinde Unteregg erhalten. Dies teilte das Unternehmen mit. Es werde die Ortsteile Unteregg, Oberegg Süd, Rappen, Warmisried Süd, Bittenau, Eßmühle sowie den Gehöften Feldbauer, Schlottermühle Höllbauer und Facklermühle mit Breitbandanschlüssen versorgen, rund 70 Haushalte könnten davon profitieren, hieß es. Die Daten sollen dann flitzen: Laut Telekom werden Übertragungsraten von 30 bis zu 200 Megabit pro Sekunde erreicht. Telefonieren, Surfen und Fernsehen werde gleichzeitig möglich sein.

Die Gemeinde Unteregg und die Telekom haben einen Vertrag abgeschlossen. Das Unternehmen wird rund zwölf Kilometer Glasfaserkabel verlegen und acht Multifunktionsgehäuse neu aufstellen. Dadurch werde sich die Gemeinde einen Standortvorteil sichern, sagte Bürgermeisterin Marlene Preißinger.

Die Telekom gehe nun in die Feinplanung für den Ausbau, heißt es in der Mitteilung weiter. Parallel dazu würden eine Tiefbau-Firma ausgewählt, Material bestellt und Baugenehmigungen eingeholt. Sobald alle Leitungen verlegt und alle Verteiler aufgestellt sind, erfolge die Anbindung ans Netz der Telekom. Anschließend könnten die Kunden die neuen Anschlüsse nutzen.

Der Ausbau funktioniert so: Auf der Strecke zwischen der Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das ermögliche höhere Übertragungsraten. Die Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen (MFG) umgebaut: Dort werden das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und über das Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen. Es gelte die Faustformel: Je näher der Kunde am MFG wohnt, desto höher ist seine Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. (az)