2018-01-18 10:00:00.0

Illertissen Forscher stehen vor einem Scherbenhaufen

Nach den archäologischen Funden in Illertissen ist es ruhig geworden. Noch wurde keine Zeile dazu veröffentlicht. Von Jens Carsten

Alt, älter, Illertissen: Das hatte es im Herbst des vergangenen Jahres geheißen, als auf einer Baustelle an der Vöhlinstraße Reste einer Bäderanlage aus der Römerzeit entdeckt worden waren. Die Schlussfolgerung: Die Chronik der Vöhlinstadt muss wohl umgeschrieben werden. Denn durch die Funde steht fest: Die Stadt ist 400 bis 500 Jahre älter als bisher vermutet.

Den Rotstift hat allerdings bis heute noch niemand im Geschichtsbuch angesetzt: Einen Bericht über die aus dem Boden geholten Fundstücke – dazu gehörten unter anderem diverse Scherben und Mauerreste – haben die Archäologen beim zuständigen Landesamt für Denkmalpflege noch nicht eingereicht. Das Schriftstück werde noch erwartet, sagt Alexandra Beck von der Pressestelle der Behörde auf Anfrage. Offenbar handelt es sich um ein umfangreiches Werk: „Das wird sicher recht groß“, so Beck. Aber nicht nur in der Landeshauptstadt übt man sich in Geduld. „Wir hängen in der Luft“, sagt der Neu-Ulmer Kreisarchäologe Richard Ambs. Er will die Illertisser Römerfunde von einem hiesigen Experten untersucht wissen. Schließlich handelt es sich bei den jüngst zu Tage geförderten Spuren des Bades nach Einschätzung von Ambs um bedeutsame: Sie seien einmalig im Landkreis. So etwas gebe es nicht einmal im archäologischen Park Caelius Mons in Kellmünz.

ANZEIGE

Die Erkenntnisse über die Ziegelsteine aus römischer Zeit wähnt der Kreisarchäologe bei Historiker Stefan Reuter in guten Händen. Jener war schon von klein auf bei Ausgrabungen dabei, schreibt aktuell seine Doktorarbeit über Funde bei Regensburg und arbeitet zudem gemeinsam mit Ambs an einem wissenschaftlichen Beitrag über eine Villa Rustica, ein römisches Landgut, in der Nähe von Thalfingen. Doch den Illertisser Funden kann sich der Fachmann nicht widmen. Denn ohne den Bericht der Ausgräber geht es nicht weiter, Warten ist also angesagt. Kein Aufsatz, kein Buch, keine neue Ortschronik wird erscheinen. Erst einmal bleibt Illertissen auf dem Papier so „jung“ wie bisher. Und dabei gäbe es nach Meinung von Ambs nach den Illertisser Entdeckungen einiges zu tun: Putzbrocken mit Wandmalereien müssten zusammengefügt werden, ebenso Scherben. „Da habe ich einige gesehen, die zusammenpassen“, sagt Ambs, der sich beim Landesamt dafür stark gemacht hat, dass Reuter die Stücke untersuchen kann. Wann die Erforschungen des Illertisser Römerbads beginnen können, ist unklar.

Wann der Bericht eintrifft, ist nicht klar. Zwar gebe es durchaus Fristen, sagt Beck vom Landesamt. Doch die würden von den Mitarbeitern der Grabungsfirmen eben nicht immer eingehalten. Gerade angesichts der momentanen Hochkonjunktur in der Baubranche dürfte es zu Verzögerungen kommen: Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll und wenn auf geschichtsträchtigem Terrain gebuddelt wird, müssen Archäologen die Arbeiten begleiten. Es gibt viel zu tun. So wie im vergangenen Jahr an der Vöhlinstraße, wo sich die Bodenuntersuchungen viele Wochen hinzogen. Nicht zur Freude des Investors, der an dieser Stelle ein Mehrfamilienhaus samt Tiefgarage errichten will, und auch die Arbeit der Archäologen bezahlen muss.

Beim Landesamt ist man guter Dinge, dass die Experten ihren Bericht über die Illertisser Funde demnächst vorlegen. Immerhin nutzten viele Firmen die von schwacher Bautätigkeit geprägten Wintermonate, um zurückliegende Untersuchungen zu Papier zu bringen. Und auch Ambs hofft auf Fortschritte: „Wir sind guter Erwartung.“