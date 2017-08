2017-08-31 19:00:00.0

Vöhringen Frauen werden am Badesee belästigt

Polizei sucht Zeugen zu gleich zwei Vorfälle in Vöhringen.

Zwei bislang unbekannte Männer haben in den vergangenen Tagen am Waldsee in Vöhringen weibliche Badegäste belästigt. Wie die Polizei gestern mitteilte, war einigen Besuchern am Dienstag gegen 10.30 Uhr ein junger Mann aufgefallen, der mit einer Unterhose bekleidet auf dem FKK-Gelände saß und Frauen beobachtete. Dabei habe der Unbekannte masturbiert. Ein couragierter Badegast ging schließlich auf den Mann zu und verjagte ihn. Laut Polizei hatte der Fremde ein asiatisches Aussehen, war etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Außerdem habe er kurze wellige Haare mit Geheimratsecken und Tränensäcke unter den Augen.

Zu einem weiteren Vorfall am Waldsee war es laut Polizeibericht bereits am vergangenen Freitag gekommen. Eine Jugendliche war dort gegen 18 Uhr mit ihren Eltern und ihrem Hund unterwegs. Als die Eltern in den See hinausgeschwommen waren, ging ein junger, nackter Mann auf die Tochter zu. Er fragte sie mit ausländischen Akzent, ob sie ihn mit seinem Smartphone fotografieren könne.

Wie Franz Mayr, Dienststellenleiter der Illertisser Polizei gestern auf Nachfrage sagte, habe sich dieser Vorfall nicht im ausgewiesenen FKK-Bereich ereignet. Da am Waldsee allerdings immer wieder nackte Badegäste unterwegs seien, habe sich die Jugendliche zunächst nichts bei der Bitte des Mannes gedacht. Bereitwillig ging die Heranwachsende mit dem jungen Mann ein Stück vom Badeplatz weg, wo er sich nach Angaben der Polizei sichtlich erregt in Pose warf. Als die Jugendliche ihren Hund rief, nahm ihr der junge Mann das Telefon wieder ab und lief unerkannt davon. Er wird als etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Laut Polizei habe der Mann mit „slawischem Einschlag“ eine kräftige Statur.

Beide Vorfälle seien der Polizei erst am Mittwoch gemeldet worden. Die Beamten weisen deshalb darauf hin, dass eine zeitnahe Mitteilung sehr wichtig ist. Betroffene können sich im Notfall unter der Nummer 110 melden.

Zeugen Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Illertissen unter Telefon 07303/96510 oder per E-Mail an pp-sws.illertissen.pi@polizei.bayern.de entgegen.