Konzert Frohe Botschaft in die Welt getragen

Vöhringer Singgruppe Wirrsing überrascht und begeistert in Bellenberger Kirche

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat die Vöhringer Singgruppe Wirrsing zu ihrem Weihnachtskonzert in die katholische Kirche nach Bellenberg eingeladen. Unter Leitung von Magda Cerna bereiteten die Sängerinnen und Sänger den zahlreichen Besuchern einen klangvollen Abend.

Gleich zu Beginn überraschte Wirrsing die Zuhörer mit seiner Aufstellung in den Seitengängen und einem an Kirchenglocken erinnernden Chorsatz. Vorsitzender Hans Pabst forderte in seiner Begrüßungsrede dazu auf, das kleine Licht, das in jedem brenne, als Weihnachtsbotschaft in die Welt zu tragen. Verdeutlicht wurde dies durch das schwungvolle Lied „This little light of mine“. Zarte Weisen wie „Strahlend und hell scheint ein Licht über Bethlehem“ wechselten mit stimmungsvollen Stücken wie „Do you hear what I hear?“ ab. Hier glänzten die Solisten Silvia Sieger und Birgit Eisenhofer.

Wie vielseitig der Chor ist, konnten die Besucher nicht nur am internationalen Repertoire sehen, sondern auch daran, dass manche Beiträge nur von Frauenstimmen oder einer kleinen gemischten Besetzung dargeboten wurden. Bemerkenswert war das komplett auswendig vorgetragene Programm, was spürbar der guten Zusammenarbeit zwischen Sängern und Chorleiterin diente. Bereichert wurde das Konzert durch Ulrike Petermann, die Werke von Johann Sebastian Bach an der Querflöte vortrug.

Beim anschließenden Glühwein-Umtrunk ließen die begeisterten Besucher den Abend ausklingen. Ein Teil der Spenden kommt dem Neubau des Bellenberger Pfarrheims zugute. (sko)