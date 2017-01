2017-01-03 00:34:21.0

Für 2017 ist in Dietenheim viel geplant

Verschuldung soll halbiert werden

Mit „Bald prangt, den Morgen zu verkünden, die Sonn’ auf gold’ner Bahn“ hätte sich das Klarinettenduo Christina Klampfl und Albert Hüber kein passenderes Musikstück für die Eröffnung des Neujahrsempfangs der Stadt Dietenheim aussuchen können. Strahlender Sonnenschein lag über der neu gestalteten Ortsmitte, als Bürgermeister Christopher Eh zahlreiche Gäste im Sitzungssaal des Rathauses willkommen hieß.

Eh dankte allen, die zum Gelingen der Vorhaben des vergangenen Jahres beigetragen hatten und betonte dies insbesondere in Bezug auf die vielen Helfer, die an der Integration der in Dietenheim untergebrachten Flüchtlinge mitarbeiteten.

Bei der Innenstadtsanierung, so der Bürgermeister weiter, sei inzwischen der Bereich Stadtcafé preisgekrönt worden. Eine in diesem Zusammenhang „mit aus der Luft gegriffenen Vorwürfen“ erstattete Strafanzeige lasse ihn „vollkommen kalt“.

Die Stadtkernsanierung mache nur Sinn, wenn die infrastrukturellen Rahmenbedingungen passten. Um diese zu fördern, gelte es, diese in allen Lebensbereichen zu stärken. Detailliert ging der Bürgermeister hierzu auf umfangreiche Förder- und Baumaßnahmen in den Bereichen Kleinkindbetreuung, Schulen sowie Jugend- und Sozialarbeit ein.

Auch der Aufbau eines Glasfasernetzes für Dietenheim und Regglisweiler sei unbedingt erforderlich. Weitere Anliegen, die es voranzubringen gelte, seien die ärztliche Versorgung – hier stellte Eh Beratungen über ein zentrales Ärztehaus in Aussicht – und die Weiterentwicklung der Bestattungskultur, wo „pflegeleichte, aber trotzdem individuelle und ansprechende Bestattungsformen“ gefordert seien.

Hochwasserschutz, ein neues Baugebiet und eine neue Grüngutkonzeption waren weitere Stichworte für die anstehenden Vorhaben, die „konsequente Ausgabendisziplin“ erforderten.

Die Finanzlage hierfür, so der Bürgermeister, sei auch dank der Nutzung staatlicher Fördermaßnahmen immerhin so, dass es gelungen sei, die städtische Verschuldung von vier Millionen Euro Anfang 2012 auf voraussichtlich zwei Millionen Euro Ende 2017 zu halbieren. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 300 Euro liege man schon jetzt „weit unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg“. (wis)