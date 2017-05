2017-05-15 00:32:48.0

Wechsel Für die Turner endet eine Ära

Nach langer Suche hat die mitgliederstärkste Sparte des SC Vöhringen eine neue Leitung Von Ursula Katharina Balken

In der Turnabteilung des Sportklub Vöhringen ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach 24 Jahren hat Friedrich Schrode sein Amt als Leiter der Abteilung in andere Hände gelegt. Schon vor zwei Jahren wollte er seine Aufgabe abgeben. Aber es fand sich damals kein Nachfolger. So führte Schrode die Abteilung kommissarisch weiter. Jetzt hat man eine Lösung gefunden und die Last auf drei Schultern verteilt. Birgit Fleischer, Waltraud Wiker und André Potrykus lenken jetzt gemeinsam die mit 1100 Mitgliedern stärkste Sparte im SC Vöhringen.

Schrode zog Bilanz. Vor sieben Jahren habe die Abteilung eine Neuordnung der Zuständigkeitsbereiche eingeführt, ein System, das sich bewährt habe. Ganz gleich ob „Dance2you“, Deutsches Turnfest oder Gaukindertreffen, die Mitglieder der Turnabteilung seien stets vorn mit dabei gewesen. „Aber die Zeiten verändern sich, würden schwerer, sodass sich die Frage stellt, welche Ziele haben wir und können wir diese auch erreichen?“ In einer Klausurtagung sind laut Schrode Konzepte entwickelt worden, die auch umgesetzt wurden. Als Beispiel nannte er Sichtungslehrgänge im Förderbereich und Verbesserungen der Strukturen in den Gruppen. Auch werde ein besseres Zusammenwirken der einzelnen Fachbereiche wie Geräteturnen, Seniorensport, der übrigens immer mehr an Bedeutung gewinnt, Gymnastik sowie Tanz angestrebt.

Die Abteilung verfügt über 40 Lizenzübungsleiter, denen 25 Helfer zur Seite stehen. Aber da gebe es auch die Fluktuation, bedingt durch berufliche, private oder auch gesundheitliche Gründe. Die 1100 Mitglieder der Abteilung sind in 24 Gruppen aktiv. Die Erwachsenen in den Bereichen Turnen und Gymnastik, die Jüngeren interessieren sich für Tanz und Aerobic. Auch im zarten Alter von zwei bis drei Jahren seien Kinder schon willkommen. Die Arbeit in diesen Kindergruppen werde forciert und ausgebaut. Interessant sei auch der Zuspruch zum Vorschulturnen. Aus den Kindergruppen kämmen letztendlich die späteren Leistungsturnerinnen, die in der vergangenen Saison gute Erfolge innerhalb des Turngaus und Bezirkes erzielt haben, so Schrode. Zu seinem Abschied sagte der bisherige Vorsitzende: „Ich bin stolz darauf, die Abteilung fast 25 Jahre geführt zu haben.“

Bürgermeister Karl Janon betonte in einem Schreiben, er schätze das ehrenamtliche Engagement in der Abteilung und im SC Vöhringen. Schrode sei stets ein „guter Botschafter des Sports“ gewesen.

SC-Vorsitzender Christoph Koßbiehl zeigte sich davon beeindruckt, was die Abteilung leiste. Das war aus den verschiedenen Fachberichten von Birgit Fleischer und Anne Bertele herauszuhören.