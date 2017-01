2017-01-22 13:10:00.0

Jedesheim Garage steht in Flammen: Hoher Schaden

Feuerwehr muss zu Großeinsatz mitten in dem Illertisser Ortsteil ausrücken. Die Kripo ermittelt.

Eine hohe Rauchsäule wies den anrückenden Löschfahrzeugen am Samstag gegen 10.10 Uhr den Weg: In der Garage eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Pfarrer-Steiner-Straße in Jedesheim war ein Brand ausgebrochen. In dem Gebäude waren drei Zugmaschinen sowie eine Werkstatt untergebracht. verletzte gab es nicht. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren entstand ein hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Um Zugang zur Brandstelle zu bekommen, musste das Tor mit einer Rettungssäge aufgeschnitten werden. Ein Löschtrupp mit schwerem Atemschutz bekam das Feuer unter Kontrolle. Dabei konnten erstem Anschein nach wenigstens zwei der Zugmaschinen bewahrt werden. Die Wasserversorgung gelang trotz Temperaturen von minus acht Grad. Insgesamt waren von den beiden Wehren aus Jedesheim und Illertissen 44 Frauen und Männer tätig, hieß es. Der Einsatz war gegen 11.30 Uhr beendet.

Warum es zu dem Brand kam, blieb vor Ort unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die Höhe des Schadens wurde von der Polizei und der Feuerwehrführung – diese war mit Kreisbrandinspektor Benedikt Kramer, den Kreisbrandmeistern Hubert Berger und Jürgen Karl sowie dem örtlichen Kommandanten Kilian Jans vertreten – auf mindestens 70000 Euro geschätzt. Sie werde sich aber wohl erst nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen genauer festlegen lassen, hieß es weiter. (wis)