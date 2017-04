2017-04-24 00:33:38.0

Gartenabfälle werden abgeholt

Auf was die Bürger achten sollten

Im Mai und Juni werden in den Unterallgäuer Gemeinden kostenlos gemischte Gartenabfälle abgeholt. Wer daran teilnehmen will, muss einige Dinge beachten, teilt die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises mit. Nur so könne den Sammlern die Arbeit erleichtert werden.

Gartenabfälle mit natürlichem, starkem Bindfaden (Paketschnur) bündeln. Kunststoff-Stricke dürfen nicht verwendet werden.

Darauf achten, dass die Bündel nicht mehr als 25 Kilogramm wiegen.

Der Durchmesser von Ästen und Stämmen darf höchstens 15 Zentimeter betragen. Die gebündelten Äste dürfen nicht länger als 1,50 Meter sein, da sie ansonsten nicht in die Schüttung des Fahrzeuges passen.

Feine, strukturarme Gartenabfälle wie Rasenschnitt, Laub, Heckenschnitt und Blumen sollten am besten in Papiersäcken und Pappkartons oder in Körben bereitgestellt werden. Die Kunststoffwannen dürfen sich nach oben nicht verengen und ein Volumen von 60 Litern nicht überschreiten. Springsäcke und Metallwannen sind wie Plastiksäcke und Schubkarren nicht geeignet und werden nicht entleert.

Einen leicht zugänglichen Sammelplatz an der Straße suchen, an dem niemand behindert wird.

Mitgenommen werden je Haushalt bis zu zwei Kubikmeter Gartenabfälle.

Werden die Gartenabfälle an einem Montag oder an einem Tag nach einem Feiertag abgeholt, müssen sie bis spätestens 8 Uhr bereitstehen, an den restlichen Abfuhrtagen bis spätestens 7 Uhr. (az)

Informationen erteilen die Firma Dorr GmbH unter Telefon 08341/952513 und die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises, Telefon 08261/995-367 und -467.