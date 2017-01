2017-01-17 00:33:14.0

Gebühren für Haus des Kindes bleiben stabil

Räte ziehen Bilanz des Kindergartenjahrs

Die Zahlen bei Krippe und Tagesstätte im Haus des Kindes in Bellenberg sind stabil – das ergab eine Aufstellung der Verwaltung im Vergleich der drei zurückliegenden Jahre. Somit brauchen die Gebühren für Krippe und Tagesstätte nicht erhöht zu werden, war sich der Gemeinderat einig.

Kämmerin Verena Miller informierte auch, dass sich die Krippengebühren im Landkreisvergleich in der oberen Hälfte bewegen und die der Kindertagesstätte im mittleren Bereich.

Die Verwaltung stellt regelmäßig Erhebungen an, was ein Krippen- und ein Kindergartenkind pro Jahr die Gemeinde kostet. So haben sich 2013/14 im Vorjahresvergleich die Kosten beim Krippenplatz um 785 Euro auf 7135 Euro erhöht, dagegen sind sie beim Kindergartenplatz um 240 Euro auf 1985 Euro zurückgegangen. Im Jahr 2014/15 wurde der Krippenplatz im Vorjahresvergleich um 1060 Euro auf 6075 Euro günstiger. Die Kosten für den Kindergartenplatz konnten ebenfalls gesenkt werden, um 900 Euro auf nunmehr 1082 Euro pro Kindergartenjahr.

In die Berechnungen fließen neben der Anzahl der Schützlinge aus Bellenberg auch Gastkinder mit ein, die aus umliegenden Orten das „Haus des Kindes“ besuchen, beziehungsweise Bellenberger, die in anderen Tagesstätten unterkommen. Je nachdem ändern sich Zuschüsse und Beiträge, welche die Kommune beispielsweise auch für die eigenen Kinder zahlt, die auswärtig unterkommen.

Auf Nachfrage von Gemeinderätin Ruth Keller hieß es, dass Eltern in der Wahl des Kindergartens frei seien. Befürchtungen, dass dadurch zu wenig Platz bleibe für die Kinder aus Bellenberg, wusste Leiterin Christine Walser, die Rederecht bekam, zu zerstreuen: „Wir halten einen Puffer für die Kinder aus dem eigenen Ort bereit.“ (lor)