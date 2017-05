2017-05-19 05:03:00.0

Illertissen Geburtshilfe: Wie geht es jetzt weiter?

Die Stellungnahme der Regierung von Schwaben zum Bürgerentscheid lässt aus Sicht der Kreisräte Raum für Interpretationen. Was die Fraktionsvorsitzenden dazu sagen. Von Jens Carsten

Die Nachricht aus Augsburg hat das Potenzial, die Überlegungen für ein neues Klinikkonzept im Kreis Neu-Ulm kräftig durcheinander zu wirbeln: Die Regierung von Schwaben sieht trotz des millionenschweren Defizits der drei Krankenhäuser offenbar Möglichkeiten, den Bürgerentscheid zur Wiedereröffnung der Illertisser Geburtshilfstation umzusetzen. Das geht, wie berichtet, aus der Stellungnahme zur Prüfung des Entscheids hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Notfalls müsse der Kreis an anderer Stelle Finanzen locker machen, um die aktuell geschlossene Babystation wieder in Betrieb zu nehmen – auch das deuten die Rechtsexperten der Regierung an.

Im Neu-Ulmer Landratsamt geht man davon aus, dass das Abstimmungsergebnis bindend ist. Streng ausgelegt, würde das wohl bedeuten, dass die Geburtshilfeabteilung wieder öffnen muss. Dieses Ansinnen dürften jedenfalls die Wähler gehabt haben, die im Oktober beim Entscheid mehrheitlich ihr Kreuz pro Babystation gemacht haben.

ANZEIGE

Wie diese Investition in den sogenannten Strategieprozess für eine zukunftsfähige (also bezahlbare) medizinische Versorgung im Landkreis passt, ist aber unklar. Mit der Frage müssen sich nun die Kreisräte befassen. Das dürfte spannend werden: Wie mit dem Prüfungsergebnis umzugehen ist, dazu gibt es in den Fraktionen unterschiedliche Auffassungen. Ein Überblick.

CSU: Dass die Babystation wieder eröffnet werden muss – das kann Fraktionsvorsitzender Franz-Clemens Brechtel aus dem Schreiben der Regierung nicht herauslesen. Die Prüfer hätten lediglich die Bindungswirkung des Entscheids herausgestellt – was Raum für Interpretationen lasse. Klar ist für Brechtel: „Wir können nicht so weitermachen, wie bisher.“ Deshalb sei die Umsetzung des Entscheids schwierig: „Wir haben keine Ärzte, keine Hebammen, kein Haus, das ist ein Problem.“ Die Herausforderung liege nun darin, diese „Unmöglichkeit“ in den Strategieprozess für die medizinische Versorgung des ganzen Landkreises einzubinden. „Der stellen wir uns“, so Brechtel. Wenngleich es wohl kein Konzept geben werde, dass alle Seiten zufrieden stellt. „Wir müssen einen Konsens finden.“

SPD: Nicht überrascht hat das Prüfungsergebnis den Fraktionschef Ulrich Schäufele, wie er sagt. Dass die Kliniken in einer Krise stecken, sei schon zur Zeit des Entscheids bekannt gewesen. Trotz des Befunds aus Augsburg werde es bei der Geburtenstation wohl „keine schnelle Lösung geben“. Die Zukunft der Abteilung dürfe nicht isoliert vom Gesamtkonzept für die Kliniken betrachtet werden, sagt Schäufele. So müsse die Notfallversorgung im Süden insgesamt gesehen werden: Eine Geburtshilfe verlange auch eine Chirurgie. Allerdings werde es davon im südlichen Landkreis Neu-Ulm nur eine geben – möglicherweise an einem gemeinsamen Standort der bislang separaten Häuser in Weißenhorn und Illertissen. Einen „klaren Weg“ sieht der SPD-Fraktionsvorsitzende durch die Prüfung nicht vorgegeben. Sie lasse Raum für Interpretationen, auch durch den Hinweis, die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Schäufele: „Das ist ein hoch kompliziertes Thema.“

Freie Wähler: Man sei froh darüber, dass die Regierung eine Entscheidung gefällt hat, sagt Fraktionsvorsitzender Kurt Baiker. „Für uns war klar, dass der Wählerwille Priorität hat.“ Die Umsetzung des Entscheids müsse nun zügig angegangen werden. Wie das im Detail aussehe, sei jedoch „nicht ganz eindeutig“. Die Freien Wähler würden gerne daran mitarbeiten, so Baiker. In Zeiten der Politikverdrossenheit sei es „schön“, wenn Bürger sich wie im Falle der Geburtenstation beteiligten. Durch den Entscheid sei die volle Tragweite der Klinikmisere offenbar geworden. Im Prüfungsergebnis sieht Baiker einen „klaren Auftrag an die Kreisräte, den ball aufzunehmen“. Immerhin sei seit dem Entscheid schon viel Zeit verstrichen.

Grüne: Mit der Stellungnahme zum entscheid habe die regierung einen „großen Spielraum“ gegeben, sagt Fraktionschef Helmut Meisel. Seine lesart: In augsburg versteh man, wenn im Kreis Rücksicht auf die finanzielle Situation genommen werde. Die wichtigste Frage für Meisel: „Was kann er landkreis finanziell leisten?“ Eine neue Geburtshilfe in Illertissen könne nur als Hauptabteilung betrieben werden, was Millionen koste. Die Umsetzung des Entscheids ist aus Meisels Sicht „äußerst schwierig“. Ob das klappen kann? Der Grüne ist skeptisch: „Eher nein.“ Man könne eine neue Geburtshilfe schlichtweg nicht finanzieren.