2017-05-21 18:08:00.0

Illereichen Geburtstagsfeier eskaliert: zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte - das ist das traurige Fazit nach einer Geburtstagsfeier in Illereichen am Sonntag. Was war passiert?

Sechs Polizeistreifen waren am Sonntag nach einer Geburtstagsfeier im Einsatz. Foto: Alexander Kaya (Symbol)