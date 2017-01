2017-01-11 17:00:00.0

Unterallgäu Geduldet: Was ist das überhaupt?

Der Fall des Berliner Terroristen Amri hat die Flüchtlingsdebatte angeheizt. Wie aber sehen die Fakten im Landkreis Unterallgäu aus? Von Johann Stoll

Der Terrorist Anis Amri, der kurz vor Weihnachten mit einem Schwerlastwagen einen Berliner Weihnachtsmarkt niedergewalzt und dabei zwölf Menschen getötet und Dutzende zum Teil schwerst verletzt hat, ist offenbar als Flüchtling ohne Dokumente ins Land gereist. Sein Status: Er war geduldet. Seither kocht die Debatte hoch, wie viel Gefahr von Asylbewerbern oder von Gewaltbereiten ausgeht, die als Asylbewerber getarnt ins Land kommen. Wir haben uns die Lage im Landkreis Unterallgäu näher angesehen.

Im Landkreis leben 1474 Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Unterkünften. Hinzu kommen noch rund 100 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. In Babenhausen sind laut Auskunft des Landratsamtes derzeit 67 Flüchtlinge untergebracht. Hinzu kommen 13 Asylbewerber in Kettershausen, elf in Kirchhaslach und 23 in Winterrieden.

Von den insgesamt 1474 Asylbewerbern im Landkreis dürfen 440 anerkannte Personen laut Landratsamt derzeit noch in den Unterkünften wohnen. 140 Menschen aus dem Senegal und aus Afghanistan, die im Unterallgäu leben, wurde kein Asyl gewährt. Diese Fälle bearbeitet nicht mehr das Landratsamt, sondern die 2016 neu bei der Regierung von Schwaben eingerichtete und im Aufbau befindliche Zentrale Ausländerbehörde Schwaben. Wenn der Asylantrag eines Asylbewerbers vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt ist, ist es grundsätzlich Aufgabe der Behörden, die daraus resultierende Ausreisepflicht durchzusetzen.

Laut der Pressestelle der Regierung läuft für eine beträchtliche Anzahl dieser Fälle derzeit noch das Klageverfahren. 80 weitere Fälle bearbeitet das Landratsamt Unterallgäu. Auch hier haben viele den Klageweg beschritten – mit offenem Ausgang. Von einer zügigen Ausreise nach erfolgter Ablehnung eines Asylantrags sind die Behörden in einem Rechtsstaat wie Deutschland also weit entfernt.

Diese abgelehnten Asylbewerber werden bis zu ihrer Abschiebung geduldet, erläutert das Landratsamt. Eine solche Duldung kann unterschiedlich lange ausfallen. Eine Duldung erhält, wer zur Ausreise verpflichtet ist, aber vorläufig zum Beispiel wegen noch fehlender Papiere, wegen der Sicherheitslage im Heimatland oder bei besonderen gesundheitlichen Problemen nicht abgeschoben werden kann. Manchmal sind es Behörden des Heimatlandes, die sich viel Zeit lassen und Passersatzpapiere nur sehr langsam bearbeiten. Hier trifft den Flüchtling also keine Schuld. Es gibt auch Fälle, in denen ein Ausländer nach einem schweren Unfall noch länger in einem Krankenhaus bleiben muss und deshalb nicht ausreisen kann.

Geduldete Asylbewerber müssen aktiv mithelfen, ihre Identität zu klären und an Pass- oder Passersatzpapiere zu kommen. Sie dürfen nicht überall hinreisen, sondern sich nur in einem begrenzten Raum aufhalten. Unter bestimmten Umständen darf ein geduldeter Ausländer auch einer Beschäftigung nachgehen. Die staatlichen Leistungen richten sich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Über die genaue Zahl derzeit geduldeter Personen konnte das Landratsamt keine Angaben machen. Auch einzelne anerkannte Asylbewerber haben vorübergehend den Status geduldet. Die Polizei übrigens wird nicht darüber informiert, welcher Flüchtling nur geduldet ist.

Die Zentrale Ausländerbehörde Schwaben unterstützt ausreisepflichtige Asylbewerber bei einer freiwilligen Ausreise. Der Asylbewerber erhält eine Grenzübertrittsbescheinigung und muss der Ausländerbehörde ein gültiges Flug- oder Busticket vorweisen. Die Grenzübertrittsbescheinigung wird entweder bei der Ausreise der zuständigen Polizeibehörde oder im Heimatland bei der deutschen Auslandsvertretung abgegeben.

Wird die Grenzübertrittsbescheinigung nicht weitergegeben, wird die Person zur Ermittlung des Aufenthalts oder zur Festnahme ausgeschrieben. Es erfolgt die Abschiebung unter Beteiligung der zuständigen Stellen der Polizei und Justiz.

Ähnlich wie im Fall des tunesischen Terroristen Amri erlebt auch die Ausländerbehörde am Landratsamt immer wieder, dass ein Heimatland einen seiner Landsleute nicht zurücknehmen will. Vor allem Flüchtlinge aus Algerien und Marokko seien davon betroffen. Zahlen nannte die Kreisbehörde nicht. Ein abgelehnter Flüchtling kommt übrigens nicht auf irgendwelche Fahndungslisten der Polizei. Die grundrechtlichen Vorgaben müssten eingehalten werden, betont der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Christian Eckel.

Wann ein abgelehnter Asylbewerber im Fahndungssystem der Polizeidienststellen zu erfassen ist, entscheidet das jeweilige Ausländeramt, die auch beispielsweise die richterlichen oder verwaltungsrechtlichen Grundlagen dafür schaffen müssen. Kurzum: Veranlasser für eine derartige Fahndung ist die zuständige Behörde; nicht die Polizei.