2018-01-05 00:32:25.0

Gefahr von Hochwasser: Pegel steigen

Donau, Iller und Günz im Auge behalten Von Sabrina Schatz

Das Sturmtief Burglind ist weitergezogen, doch die Wetterkapriolen dauern an: Nun drohen Hochwasser in der Region. Wegen des Regens und der steigenden Schneefallgrenze schwellen Donau, Iller und Günz an. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern hat für den Landkreis Neu-Ulm eine Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete und für das Unterallgäu vor Ausuferungen und Überschwemmungen herausgegeben (Stand: Donnerstagabend). Diese gelten bis Freitag beziehungsweise Samstag, können sich aber bei neuen Wetterberichten ändern. Demnach können an Donau und Iller zwischenzeitlich die Meldestufen eins, zwei und auch drei erreicht werden. Bei letzterer können Keller oder Straßen betroffen sein. Bei der Günz kann die Meldestufe eins (von insgesamt vier) erreicht werden, welche kleinere Ausuferungen beschreibt. Die Warnungen richten sich nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes. Die Städte Ulm und Neu-Ulm haben am Donnerstag Bürger und Betriebe dazu aufgerufen, „Maßnahmen zum Schutz ihres Eigentums“ zu treffen.

Benedikt Kramer, Kreisbrandinspektor im südlichen Landkreis Neu-Ulm, sagte am Abend, dass die Meldestufe eins erreicht, die Situation aber noch ruhig sei. Ihm waren keine Überschwemmungen größerer Gewässer bekannt. An der Iller bei Kellmünz sei ein Hilfspegel vorhanden, dennoch orientieren sich die Einsatzkräfte in der Regel am Iller-Pegel auf Höhe Kempten. Wird es dort brenzlig, habe der Landkreis etwa fünf Stunden Vorlaufzeit, um sich zu wappnen. Herrscht die Meldestufe eins, werden etwa Feuerwehren informiert. Ab Stufe zwei bereiten diese ihre Ausrüstung vor. Ab Stufe drei wird der Stand der Iller bei Kellmünz stündlich geprüft. Zudem werden die Bürger informiert, damit diese vorsorglich Keller räumen können.

Bernd Engstle, stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten, sagte gestern: „Im Landkreis Unterallgäu erwarten wir keine massiven Auswirkungen.“ Auch Hubert Stolp, Sachgebietsleiter Sicherheit und Ordnung am Landratsamt in Mindelheim, glaubte nicht, dass im Unterallgäu Gewässer großflächig über die Ufer treten. Jedoch seien die Böden gesättigt und nähmen wenig Wasser auf. Bei der Babenhauser Feuerwehr seien für den Notfall 20000 Sandsäcke und eine Füllmaschinestationiert. Aktuelles beim Hochwassernachrichtendienst Bayern, www.hdn.bayern.de. (stz)