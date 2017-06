2017-06-01 14:00:00.0

Neu-Ulm Gegen den Strom

K!ar.Text zeigt euch, welche ungewöhnlicheren Sportarten ihr in der Region ausprobieren könnt. Heute: Rudern Von Franziska Wolfinger

Spätestens im Sportunterricht hat jeder schon mal einen Fußball gekickt, einen Basketball im Korb versenkt und seine Bahnen im Schwimmbad gezogen. K!ar.Text testet für euch Sportarten etwas Abseits vom Mainstream. Alle vorgestellten Disziplinen könnt ihr hier in der Region problemlos ausprobieren. Passend zum Sommeranfang gibt es heute eine Wassersportart: Rudern

Rudern als Sport fristet meist ein eher unbeachtetes Dasein. Nur alle paar Jahre, immer dann, wenn die olympischen Sommerspiele statt finden, rückt Rudern etwas in den Fokus der Öffentlichkeit. Begriffe wie Achter, Einer oder Doppel-Vierer schwirren durch die Berichte. Was sich dahinter verbirgt, können interessierte in gleich zwei Rudervereinen in der Region erfahren.

Die Donau ist das Ruderrevier des Ulmer Ruderclub Donau des Neu-Ulmer Clubs Rudern 2000. Beim Ulmer Ruderclub hat Lena Müller das Training für Altersgruppe bis 15 übernommen. Die 29-Jährige ist selbst erfolgreiche Ruderin und hat zum Beispiel bei Olympia 2012 in London teilgenommen. Sie sagt: „Beim Rudern kommt es auf die Mischung zwischen Technik und Kraft an.“ Einen Vorteil hat, wer groß ist. Doch auch wer kleiner ist, sollte sich davon nicht abhalten lassen, den Sport einmal auszuprobieren. Dennis Amelung ist der Vorsitzende des Vereins Rudern 2000. Ihm gefällt an dem Sport, dass er so vielfältig ist. Man kann allein im sogenannte Einer unterwegs sein oder auch in der Mannschaft. So kommen die verschiedenen Boote auch zu ihren Bezeichnungen. Im Achter rudern acht Personen, im Vierer demzufolge vier. Heißt es Doppelvierer hat jeder Ruderer zwei Skulls genannte Ruder, ansonsten rudert jeder Sportler mit nur einem Riemen genannte Ruder.

Amelung sagt, Rudern sei allerdings nicht so leicht, wie es aussieht. Viele Anfänger hätten Probleme, Gleichgewicht und Krafteinsatz zu koordinieren. Anna Jeck vom Landesruderverband Baden-Württemberg erklärt an einen Ruderergometer, einem der klassischen Rudergeräte, die auch in vielen Fitnessstudios stehen, die richtigen Bewegungsabläufe. Die müssen sitzen, dass das Boot am Ende auch schnell vorankommt. Jeck hat zuvor in Konstanz gewohnt und dort Jugendliche und Kinder trainiert. Für den Landesverband hält sie Ausschau nach neuen Talenten. Anders als in den meisten Booten ist der Sitz in einem Ruderboot nicht fest. Auf einer Schiene kann sich der Ruderer vor und zurück bewegen und kann so mit dem ganzen Körper Kraft für den Ruderschlag aufbringen. Gleichzeitig darf der Sportler natürlich das Rudern selbst nicht vergessen. Eine Schwierigkeit für Anfänger sei dabei, das Ruder überhaupt richtig in die Hand zu nehmen, erklärt Jeck. Denn das greift man nicht mit der ganzen Hand, wie man zum Beispiel ein Wasserglas anfassen würde, sondern mit den Fingern.

„Rudern ist ein zeitintensiver Sport“, gibt auch Trainerin Müller zu. Im Schnitt drei mal die Wochen kommen die Jugendlichen bei ihnen zum Training. Eine Einheit auf dem Wasser dauert um die zwei Stunden. Denn wer rudert, muss sich auch die Ausrüstung kümmern. Die wenigsten Hobbysportler besitzen allerdings ein eigenes Boot. In der Regel stellt ein Ruderverein die teuren Sportgeräte zur Verfügung. Wer mit dem Rudern anfangen möchte, muss also nicht erst viel Geld in eine Ausstattung investieren.

Für Anfänger ist wichtig, ein Gefühl für das Boot zu bekommen, erklärt Jeck. Im Vergleich zu Kanus oder anderen Booten liegen Ruderboote etwas wackelig im Wasser. Gerade die schnittigen Sportboote kippen schnell um, erklärt Jeck. Deshalb gehören auch Gleichgewichtsübungen zum Training bei Ruderneulingen.

Zum Training für Ruderwettkämpfe gehört nicht nur das tatsächliche Rudern auf dem Wasser, sondern auch Kraft- und Ausdauerübungen im Trockenen. Der Ulmer Ruderclub hat einen Trainingsraum eingerichtet, der auf die Bedürfnisse der Sportler zugeschnitten ist.

Interessierte Jugendliche können den Sport sowohl beim Ulmer Ruderclub als auch bei Rudern 2000 lernen. Während der Ulmer Ruderclub auch an Wettkämpfen teilnimmt und auch einige Leistungssportler dort trainieren, ist Rudern 2000 eine reiner Freizeitsportverein. Dort finden jedes Jahr zum Saisonanfang Anfängerkurse statt. Der Ulmer Ruderclub veranstaltet am letzten Wochenende der Sommerferien ein Schnupperwochenende.

Informieren über Termine und Kosten können sich Interessierte jeweils auf den Internetseiten der Ruderclubs: ulmer-ruderclub.de und rudern2000.de Dort sind auch die Kontakte zu den beiden Vereinen zu finden.