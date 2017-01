2017-01-04 09:00:00.0

Kellmünz Gemeinde übernimmt Räume der ehemaligen Bank

Geschäftsstelle der Raiffeisenbank in Kellmünz wurde Ende des Jahres geschlossen. Was der Markt damit vorhat. Von Armin Schmid

Über Jahrzehnte hinweg haben sich die Bankfiliale der Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz und die Kellmünzer Gemeindeverwaltung im Rathaus das Gebäude in der Marktstraße 6 geteilt und gemeinsam genutzt. Das hat sich nun geändert: Die Bankfiliale ist gegen Ende des vergangenen Jahres geschlossen und der Geschäftsbetrieb in die Raiffeisenbankfiliale nach Altenstadt verlagert worden.

Ausschlaggebend hierfür waren eine immer geringere Kundenfrequenz in der Geschäftsstelle in Kellmünz und der Trend hin zur Digitalisierung, zum Online-Banking. Die beiden Mitarbeiter Yannick Mack und Christina Konrad sind nun ebenfalls in der Filiale Altenstadt tätig und erreichbar. Der Bargeldservice in Kellmünz bleibt erhalten. Geldausgabeautomat und Kontoauszugsdrucker können weiterhin an gewohnter Stelle im Eingangsbereich des Rathauses genutzt werden.

Mit Beginn des Jahres 2017 übernimmt der Markt Kellmünz den Gebäudeteil der ehemaligen Bankfiliale. Bürgermeister Michael Obst teilte auf Anfrage mit, dass die Gemeinde die Räume zu einem sehr fairen Preis von der Raiffeisenbank kaufen habe können. Für die Mieter der Wohnung über der ehemaligen Bankfiliale ändere sich durch den Eigentümerwechsel aber nichts.

Die ehemaligen Geschäftsräume der Raiffeisenbank sollen künftig vermietet werden. Es handelt sich um drei Räume mit rund 70 Quadratmetern Bürofläche und einem Kellerraum. Laut Bürgermeister liegen bereits drei Bewerbungen von potentiellen Interessenten vor. Die Marktgemeinde sei nun außerdem Alleineigentümer des hinter dem Rathaus liegenden Bauplatzes geworden. Dieser habe eine Größe von rund 700 Quadratmetern Baufläche.

Der Geldausgabeautomat im Eingangsbereich des Rathauses kann nach Information von Bürgermeister Michael Obst künftig von Kunden der Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz und der Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen gemeinsam für gebührenfreie Bargeldabhebungen genutzt werden. Der Geldautomat in der ehemaligen Sparkassenfiliale wird künftig entfallen.