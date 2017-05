2017-05-31 11:00:00.0

Babenhausen Gemeinsam buddeln für die Zukunft der Jugend

Die Jugendbildungsstätte bekommt eine Turnhalle. Wie viel das Projekt kostet und wann es fertig sein soll. Von Claudia Bader

Was lange währt, wird endlich gut! Mit der Errichtung einer Turnhalle bei der Jugendbildungs- und Begegnungsstätte (kurz Jubi) wird der bereits im Jahr 1986 geplante zweite Bauabschnitt verwirklicht. Für den Vorsitzenden des Bezirksjugendrings, Manfred Gahler, hat sich mit der Realisierung des Projekts Turn- oder Mehrzweckalle eine Vision erfüllt. Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert sieht in diesem „glücklichen Ende der Odyssee“ eine Zukunftsinvestition für die Jugend sowie den Standort der Jubi. Beim Spatenstich strahlte er wie viele andere Gäste mit der Sonne geradezu um die Wette.

Bereits in seiner Zeit als Vorsitzender des Bezirksjugendrings Schwaben, habe er in den 70er Jahren den Bau einer Mehrzweckhalle bei der künftigen Jugendbildungsstätte angeregt, sagte Reichert rückblickend. „Mit dem damals mit nur einer Stimme Mehrheit beschlossenen Standort der Jubi in Babenhausen, haben wir 1986 einen guten Mittelpunkt in Schwaben geschaffen.“ Die als zweiter Bauabschnitt geplante Turnhalle, mit der man auch „die Sportjugend mit ins Boot holen“ wolle, sei lange Zeit an der Finanzierung und anderen Gründen gescheitert.

„Wir brauchten alle einen langen Atem“, sagte Reichert. Nachdem der Bezirk Schwaben die finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen habe, könne das Gebäude, das die Attraktivität der Jubi für Gäste noch steigern werde, endlich realisiert werden.

„40 Jahre lang haben wir den Traum Turnhalle geträumt, 30 Jahre am Standort Babenhausen“, resümierte Bezirksjugendring-Vorsitzender Manfred Gahler. Mit Bau der Mehrzweckhalle bieten sich Gästen und Belegern der Jubi noch mehr Möglichkeiten. Denn in der Vergangenheit sei es immer wieder vorgekommen, dass Gruppen aufgrund der Witterung ihre handlungsorientierten Aktivitäten nicht wie geplant im Freien durchführen konnten. Nachdem der – während der energetischen Sanierung der Jubi in den Jahren 2010 bis 2012 neu gestaltete – Verbindungsgang bereits dem Raumproblem ein wenig Abhilfe geschaffen habe, werde die Halle noch mehr Möglichkeiten öffnen. „Durch diese Attraktivitätssteigerung können neue Zielgruppen wie Sportvereine gewonnen sowie nicht nur dank der geplanten Kletterwand erweiterte Möglichkeiten angeboten werden“, so Gahler.

Mit Blick auf die knapp 100 in der Jubi vorhandenen Übernachtungsmöglichkeiten, sieht er auch den in der Halle integrierten neuen Gruppenraum für 60 bis 70 Personen als Gewinn.

Ein im Rahmen der Baumaßnahme errichteter Verbindungsgang führe von der Halle zum Bettentrakt. Der dort neu eingebaute Aufzug mache den zweiten Stock, der zudem energetisch saniert werde, künftig auch für Menschen mit Behinderung zugänglich.

Mit veranschlagten rund drei Millionen Euro liegen die Kosten für den Hallenbau, der ein Gesamtvolumen von 5740 Kubikmeter umfassen wird, ein wenig höher als geplant, informierte Architekt Siegfried Maurer. Durch den Standort der Halle am Rande des Jubi-Geländes ginge von den bestehenden Sportanlagen lediglich der Basketballplatz verloren.

Jubi-Leiter Michael Sell brachte seine Freude zum Ausdruck, dass man künftig von jedem Stockwerk der Jubi barrierefrei ins Erdgeschoss gelangen könne.

Für die sich über rund ein Jahr erstreckende Bauzeit wünscht er ein gutes Miteinander zwischen Firmen, Arbeitern sowie Jubi-Gästen und Personal.