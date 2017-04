2017-04-18 00:38:11.0

Diamantene Hochzeit Gemeinsam ein Autohaus aufgebaut

Maria und Engelbert Weikmann sind in 60 Jahren Ehe weit gekommen und noch immer aktiv

Der Name Weikmann ist in Illertissen ein Begriff für das Autohaus. Diesem sind Maria, 82 und Engelbert Weikmann, 85, bis heute aktiv verbunden: Täglich macht der Seniorchef seine Runde im Betrieb für ein freundliches „Hallo“ oder Lob an die Mitarbeiter, und seiner Frau ist das äußere gepflegte Erscheinungsbild des Betriebs ein Herzensanliegen geblieben. An Ostern vor 60 Jahren haben sie in Ottobeuren geheiratet. Das wird nun im Kreis ihrer beiden Kinder und Enkelkinder groß gefeiert.

Als der Älteste in der Familie musste Engelbert Weikmann mit 21 Jahren den Landmaschinenhandel seines Vaters Anton Weikmann an der Vöhlinstraße übernehmen. Er hatte Maschinenschlosser gelernt und war damals jüngster Meister in Schwaben. Dass er den vom Vater 1930 gegründeten Betrieb zu übernehmen hatte, war zunächst nicht in seinem Sinn. Doch es brachte den jungen Unternehmer unter die Leute: „Wir betreuten Kunden bis aus Nordholz und ich wurde zu vielen Hochzeiten eingeladen“, erinnert sich Weikmann. Dabei lernte er auch seine spätere Frau Maria aus Ritzisried kennen.

Maria Weikmann setzt die romantische Kennenlern-Geschichte fort: „Als Besitzer eines Volkswagens sollte mein Mann den Bräutigam chauffieren und ich saß mit im Auto.“ Im Gegensatz zu ihr ging Weikmann die junge Begleiterin nicht mehr aus dem Kopf. „Ich schrieb ihr einen Brief“, so Weikmann weiter, „und lud sie zu einem Rendezvous ins Café Habis in Weißenhorn ein.“ Es dauerte nicht lange, bis der junge Landmaschinenhändler seine Außendienste jeweils in Ritzisried ausklingen ließ.

1962 eröffneten die Weikmanns an der Ulmer Straße eine Opel-Werkstatt. Später errichteten sie ihr Autohaus an der Siemensstraße. Heute führt es ihr Sohn Anton Weikmann. Dass ihre Ehe so lange gehalten hat, führen sie auf gegenseitiges Vertrauen und gemeinsame Interessen zurück. „Wir haben versprochen, in guten und schlechten Tagen zusammenzuhalten“, sagen sie. (lor)