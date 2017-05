2017-05-10 11:00:00.0

Oberschönegg Gemeinsam statt einsam

Oberschönegg hat heuer eine Bürgerversammlung mit den dazugehörigen Ortsteilen veranstaltet. Darin ging es um Baugebiete, Feuerwehren und den Breitbandausbau. Von Claudia Bader

Anstatt wie in den zurückliegenden Jahren für jeden Ortsteil eine separate Bürgerversammlung zu veranstalten, fand heuer erstmals in Oberschönegg eine gemeinsame Veranstaltung mit allen Ortsteilen statt. Vor rund 150 Besuchern lieferte Gemeindeoberhaupt Günther Fuchs einen detaillierten Rechenschaftsbericht.

Bevölkerung Gegenüber dem Vorjahr ist die Bevölkerung der laut Altersstatistik „jungen Gemeinde“ von 974 auf 982 gestiegen. Acht Sterbefällen standen zehn Geburten gegenüber. Fünf Paare gaben sich das Ja-Wort.

Haushalt Seit mehr als zehn Jahren ist Oberschönegg schuldenfrei. Die Gewerbesteuer der derzeit 90 örtlichen Betriebe lag 2016 bei 2,6 Millionen Euro. Durch die günstige Wirtschaftslage rechnet die Gemeinde dem Bürgermeister zufolge auch 2017 mit einer so hohen Zahl. Mit 2300 Euro pro Einwohner liegt die durchschnittliche Steuerkraft mehr als dreimal so hoch wie der Landesdurchschnitt von 650 Euro.

Entwässerung Nachdem für die beiden Pumpwerke in Dietershofen eine umfangreiche Sanierung mit Kosten in Höhe von 51000 Euro angestanden wäre, entschied sich der Gemeinderat für einen kompletten Umbau im Entwässerungssystem für rund 80000 Euro. Dank einer leistungsfähigen Technik entfallen jetzt jährlich Energie- und Unterhaltskosten für ein Pumpwerk.

Parkplätze Der mit dem Wohnbaugebiet Ost errichtete Parkplatz wird laut Bürgermeister sehr gut angenommen und bringe eine große Entlastung. Die Straßenerschließung der westlich des Parkplatzes entstandenen sieben Bauplätze in einer Größe von 652 bis 785 Quadratmeter ist fertiggestellt.

Baugebiet Aufgrund der nächtlichen Emissionsbelastungen des Sportplatzes sowie des angrenzenden Gewerbegebietes wurde der in Weinried geplante Bebauungsplan „Haldeäcker“ vom Landratsamt gecancelt. Deshalb werden in diesem Ortsteil dringend Flächen für eine Wohnbebauung benötigt.

Kindergarten Im Oberschönegger Kindergarten „Pusteblume“ wurden nach der Heizungsanlage auch die Toiletten für 17733 Euro saniert. Dieses Jahr stehe noch die brandschutztechnische Erneuerung des Gebäudes an, so der Bürgermeister. Dank des Engagements und mithilfe von Spenden des Elternbeirats und der Raiffeisenbank in Höhe von jeweils 500 Euro, wurden der Kindergarten „Pusteblume“ und der Spielplatz Weinried mit Nestschaukeln ausgestattet. Der Oberschönegger Kinderspielplatz bekam eine neue Wippe.

Feuerwehr Bei der Umrüstung der drei Ortsfeuerwehren auf den digitalen Behördenfunk fielen 11000 Euro für die Geräte an, die mit 7000 Euro gefördert werden. Der Einbau kostet die Gemeinde rund 5500 Euro.

Internet Die Breitbandversorgung in Weinried, Oberschönegg und Dietershofen wurde mit VDSL – also schnelleren Datenübertragungsraten aufgerüstet – die Geschwindigkeiten von 25 bis 50 Megabits ermöglichen. Bereiche, die dies noch nicht erreichen, erhalten eine Verkabelung mit Glasfaser.