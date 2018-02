2018-02-05 18:09:00.0

Altenstadt Gerüchte um K.-o.-Tropfen beim Fasching

Polizei ermittelt nach Zwischenfällen in Altenstadt. Was es damit auf sich hat. Von Felicitas Macketanz

Rund 3000 Menschen haben am Sonntagnachmittag das Faschingstreiben in Altenstadt mitverfolgt. Etliche Narren aus der Region waren unterwegs und auch Besucher aus der weiteren Umgebung zog es in die Marktgemeinde. Zu „nennenswerten Vorfällen“ ist es laut Polizei, wie berichtet, nicht gekommen. Allerdings machten am Sonntagabend Gerüchte die Runde, dass K.-o.-Tropfen im Umlauf gewesen seien. Diese Substanzen – häufig auch als Vergewaltigungsdrogen bezeichnet – wirken narkotisierend, die Opfer können sich meist nicht mehr an Geschehnisse erinnern und sind wehrlos.

Wie Franz Mayr, Leiter der Illertisser Polizei, am Montag auf Nachfrage sagte, kamen die Spekulationen auf, nachdem Sanitäter innerhalb kurzer Zeit zwei Besucher mit Kreislaufproblemen behandeln mussten. „Wir sind dann präventiv tätig geworden“, so Mayr. Das heißt: Die Polizisten seien verstärkt uniformiert auf dem Partygelände in Altenstadt unterwegs gewesen. Ob tatsächlich K.-o.-Tropfen in Getränke oder Nahrung gemischt wurden, ist unklar. Die Gerüchte konnten nicht bestätigt werden: „Das ist bisher alles viel zu vage“, sagte Mayr. Es könne genauso gut sein, dass die Betroffenen die Ausfallerscheinungen wegen des Alkoholkonsums hatten – und nicht wegen illegaler Stoffe. Momentan könne er weder in die eine, noch in die andere Richtung eine klare Aussage treffen, sagte Mayr. „Wir müssen die Menschen noch dazu befragen. Bisher sind das alles nur Gerüchte.“ Die Polizei gehe der Sache aber nach und ermittelt.

Fakt hingegen ist, dass es nach dem Umzug zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen ist. Ein 29-Jähriger muss deshalb mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Er schlug einen 20-Jährigen nach einem verbalen Streit laut Mayr mit der Faust gegen den Kopf. Der 20-Jährige blutete daraufhin an der Lippe und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Beteiligten waren nach Angaben der Polizei alkoholisiert. Ansonsten sei das Faschingstreiben in Altenstadt aber ruhig verlaufen, so Mayr.