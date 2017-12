2017-12-28 00:35:36.0

Literatur Geschichten aus dem Leben des Otto Jochum

Ein Buch des Historischen Vereins gibt Einblicke in eine vergangene Zeit Von Fritz Settele

Rund 80 Seiten ist es dick, das Buch „Besinnliches und Ergötzliches aus meiner Jugendzeit“. Mit dieser Literatur widmet sich der Historische Verein Babenhausen einer der größten Persönlichkeiten des Fuggermarkts und präsentiert diese von einer bisher ungewohnten Seite – das Buch handelt von dem Musiker Otto Jochum (* 1898 in Babenhausen – † 1969 in Bad Reichenhall).

Im Kapitel „Opus Null“ stellt Otto Jochum die vielfältigen Aktivitäten seines Vaters vor, aber auch das „Traktieren der verschiedensten Instrumente“ durch die Nachwuchs-Jochums, wie es heißt. Und bereits damals galt der Spruch: „Dös macht ma it, dös ka ma!“. Dies galt nicht nur für zahlreiche Improvisationen, sondern auch für Lückenfüllerdienste in den unterschiedlichsten musikalischen Ensembles.

„Mei Buale“ war Otto Jochum zeitlebens für seine Mutter, die entscheidend für die musikalische Erziehung des späteren bekannten Komponisten war. Im Kapitel „Eugene“ dreht sich alles um die resolute fürstlich fuggersche Beschließerin, denn Otto Jochum hielt sich gerne im Schloss auf: ganz gleich ob es um den Schlangenbaum vor dem Gebäude geht, teuflische Fratzen aus Rüben oder geheimnisvolle Schatten bei Gewitterstimmung. Ein eigenes Kapitel widmet der Musiker seinen Geschwistern – vom Nesthäckchen Schorschel, dem selbst erfundenen Kinderwiegenantrieb mittels Hosenträgern bis hin zu Einsätzen als Aushilfskarter im Adler oder in der Post. Die Höchststrafe war es aber für die Kinder der Jochums, wenn sie beim musikalischen „Pröble“ am Abend im alten Schulhaus ausgeschlossen wurden, beispielsweise weil sie sich als Gassenbuben und Rädelsführer betätigt hatten.

Die Seiten unter dem Titel „Von der Sippe“ befassen sich mit der musikalischen Verwandtschaft des Protagonisten, darunter auch Onkel Eugen als Orgelmeister mit der unverzichtbaren Schnupftabakdose.

Ergreifend ist die Tatsache, dass Otto Jochum ans Totenbett von Onkel Martin gerufen wurde und „Meistersingervariationen“ als Abschiedsgeschenk aufführte.

Stark aufgeführt werden in dem Buch des Historischen Vereins auch die Charakterisierungen einiger anderer bedeutender Personen aus dieser Zeit im frühen 20. Jahrhundert – beispielsweise die des Musikuniversaltalents Georg Seitz, des Domänenrat Weidinger oder des Bürgermeisters Joseph Rauschmayr.

Aber auch die Liebe kommt in dem 80-seitigen Buch nicht zu kurz: Mit einem musikalischen Minnedienst beginnen die ersten Jugenderinnerungen Otto Jochums bezüglich des anderen Geschlechts. So kommt Lina vor, der erste Schwarm des späteren Musikpädagogen und Chorleiters. Es wird aber auch die Wachskugelattacke auf Nachbarstöchterlein Berta nicht verschwiegen. Einer der Höhepunkte ist sicherlich auch die vermeintliche „Entführung“ der Comtesse Maritischi aus dem Fuggerschloss.

Diese Geschichten aus der Zeit des frühen 20. Jahrhunderts geben Einblicke in die damaligen Gepflogenheiten, aber auch in das Innenleben des deutschen Musikers. Das Buch gibt es in der Papeterie Dilger oder „Bei Elke“ Auf der Wies.