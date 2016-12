2016-12-17 09:00:00.0

Neu-Ulm Getöteter Kickboxer: Mordwaffe in Ludwigsfeld gefunden

Vor vier Wochen wurde vor einem Hochhaus ein 37-Jähriger erschossen. Am Freitag verkündete die Polizei neue Erkenntnisse rund um den mysteriösen Fall. Von Michael Böhm

Vier Wochen nach der Ermordung eines 37-jährigen Mannes in Ludwigsfeld hat sich die Polizei gestern zu neuesten Ermittlungserfolgen geäußert. Demnach wurde die Schusswaffe gefunden, mit der Mitte November vor einem Hochhaus in dem Neu-Ulmer Stadtteil der kasachische Kickboxer erschossen worden ist. Des Weiteren soll das Opfer Kontakte ins Drogenmilieu gehabt haben. Der Täter ist immer noch auf der Flucht.

Bei der Waffe handele es sich um eine Handfeuerwaffe, die bereits „zeitnah“ nach der Tat aufgefunden worden sei, erklärte Jürgen Krautwald, Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten, auf Nachfrage. Weitere Details zum Fundort und -zeitpunkt sowie zur Waffe selbst könne er aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht nennen. Die Pistole sei im bayerischen Landeskriminalamt spurentechnisch untersucht worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass es sich zweifelsfrei um die Tatwaffe handle.

Ob sich an dieser auch Spuren des Mörders befanden, wollte der Sprecher nicht sagen. Insgesamt würden die Ermittler derzeit 180 sogenannten Spurenkomplexen nachgehen: Die Tatwaffe sei einer davon, Spuren am Tatort, rund 60 Telefonhinweise und die Befragungen von Anwohnern drei weitere. „Die Ermittlungen gestalten sich als sehr arbeitsintensiv. Wir sind jedoch zuversichtlich, da uns durchaus vielversprechende Spuren und Hinweise, die zur Klärung der Tat beitragen können, vorliegen“, erklärte gestern Kriminalrat Jürgen Schweizer, Leiter der Kriminalpolizei Neu-Ulm. Die extra für den Ludwigsfelder Mord eingerichtete „Ermittlungsgruppe Schüsse“ sei inzwischen ein weiteres Mal personell aufgestockt worden. Waren es anfangs noch 20, sind mittlerweile 34 Beamte aus unterschiedlichen Abteilungen und Städten mit der Suche nach dem Ludwigsfelder Mörder beschäftigt.

Wie berichtet, hatte ein hagerer, schwarz gekleideter und vermummte Mann den 37-jährigen Kickboxer vor einem Hochhaus in der Breslauer Straße erschossen und danach in einem Auto die Flucht ergriffen. Anfangs war die Polizei nach Zeugenaussagen noch von einem silbernen Mercedes ausgegangen, das wurde mittlerweile revidiert. Bei dem Fluchtauto habe es sich vermutlich um ein dunkles Fahrzeug noch unbestimmtem Typs gehandelt. Über den Fahrer des Wagens, der Mörder stieg als Beifahrer ein, gibt es offenbar keine neuen Informationen.

Wohl aber dazu, dass das Opfer Kontakte ins Rauschgiftmilieu hatte. „Hinweise in diese Richtung verdichten sich“, erklärte Polizeisprecher Krautwald. Keine Auskunft gab er dazu, welche Rolle der in Russland prominente Sportler – der sich mit dem Titel „Prince of Tatarstan“ schmückte, als Heinrich von Mirbach auf dem Neu-Ulmer Friedhof beerdigt wurde und eigentlich Musa Musalaev hieß – im Drogenmilieu spielte. Klar ist nur, dass der 37-Jährige zuletzt in einer Wohnung des Hochhauses in der Breslauer Straße mit einer Frau und drei Kindern gelebt hat und am 18. November gegen 18 Uhr vor diesem Haus erschossen wurde.

Trotz der neuesten Ermittlungserfolge sei die Polizei weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Insbesondere auch bezüglich einer Personengruppe, die sich kurz vor dem Tatzeitpunkt vor dem Haus aufgehalten haben sollen. „Wir wissen derzeit noch nicht, wer das war und ob die Personen mit der Tat etwas zu tun oder möglicherweise etwas mitbekommen haben“, sagte Polizeisprecher Krautwald und appellierte an mögliche Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Wer hat im Vorfeld der Tat relevante Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zur oben beschriebenen Personengruppe machen? Wer kann Angaben zur Flucht des Täters oder zum Tatfahrzeug machen? Unter der Nummer 0731/8013281 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon bei der Polizei besetzt.