Gewählter Termin war „keine Provokation“

Mitglieder der islamischen Gemeinde Babenhausen äußern sich zur Kritik an ihrem Gemeindefest an den Osterfeiertagen. Von Claudia Bader

Bei kalten Temperaturen und Regen schmeckten türkischer Kaffee und heißer Tee besser als kühle Getränke. Aber auch Sarma, Lahmacun, Kebab, Pide, Süßspeisen und andere türkische Leckereien stießen beim Gemeindefest der türkisch-islamischen Gemeinde Ditib Babenhausen auf rege Nachfrage. Zwei Tage lang wurden kleine und große Besucher auf dem Platz vor der Mevlana-Moschee am Heideweg mit türkischen Spezialitäten verwöhnt, die sie in geselliger Runde mit Angehörigen anderer Konfessionen genießen konnten.

Zu der in einem IZ-Artikel geäußerten Kritik am gewählten Termin sagte Erkan Er vom Vorstand der islamischen Gemeinde Babenhausen: „Dass wir unser Gemeindefest mit Tag der offenen Tür heuer an den Osterfeiertagen, den beiden bedeutendsten Festtagen der christlichen Kirche, veranstaltet haben, war bei Gott keine Provokation. Alle, die uns kennen, wissen das.“

Der Termin sei bereits Anfang des Jahres in Absprache mit den islamischen Gemeinden Memmingen, Kirchdorf und Krumbach festgelegt worden. Mit dem Ziel eines friedlichen und harmonischen Miteinanders habe sich die islamische Gemeinde in der Vergangenheit bei mehreren Sitzungen mit den Anliegern am Heideweg sowie dem Babenhauser Bürgermeister und dem Ordnungsamt zusammengesetzt, so Er.

In den zurückliegenden Jahren hat die islamische Gemeinde ihr traditionelles Fest mit Tag der offenen Tür in der Mevlana-Moschee an den Pfingstfeiertagen veranstaltet. „Diese fallen heuer auf Anfang Juni und damit mit unserem Fastenmonat Ramadan zusammen“, sagte Fatma Birinci vom Frauenbund der islamischen Gemeinde. „Wenn wir tagsüber fasten, können wir kein Fest vorbereiten und gemeinsam mit Gästen feiern.“ Weil anschließend schon die Ferienzeit beginne, habe sich das Osterwochenende als bester Zeitpunkt erwiesen. „Aber wenn wir gewusst hätten, dass dieser Termin als Provokation empfunden wird, hätten wir darauf verzichtet“, sagte Birinci.

„Wir wollen ein friedliches Miteinander“, erklärte auch Ayse Ay. Sie und die meisten Mitglieder der aus 60 ansässigen Familien sowie Gastfamilien bestehenden islamischen Gemeinde Babenhausen seien hier geboren und aufgewachsen. „Hier ist unsere Heimat, in der wir uns zu Hause fühlen und integrieren.“ Zur Vorbereitung des Gemeindefestes hätten sich heuer die freien Tage am Karfreitag und -samstag sowie für die Durchführung der beiden Osterfeiertage als ideal erwiesen.