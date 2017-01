2017-01-16 17:07:00.0

Landkreis Gewerkschaftsbund Neu-Ulm will weg vom Minijob

Fast 1000 Arbeitnehmer im Kreis Neu-Ulm sind auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Was getan werden kann:

Sie haben einen Job, brauchen aber trotzdem Finanzspritzen aus der Staatskasse: Trotz Arbeit sind im Landkreis Neu-Ulm fast 1000 Menschen auf Grundsicherung (Hartz IV) angewiesen. Dies kritisiert Elmar Heim, der Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB): „Das ist untragbar.“ Eine große Zahl der Aufstockenden arbeite in geringfügiger Beschäftigung: 342 hätten „nur“ einen Minijob.

Trotz der guten wirtschaftlichen Lage in der Region könnten zahlreiche Menschen nicht von ihrer Arbeit leben, bemängelt Heim. Ein „besonderes Problem“ seien die Minijobs. Diese seien eben keine Brücke in einen reguläre Beschäftigung, „sondern ein Armutsrisiko.“ Gerade für Frauen nach der Familienphase, die den Wiedereinstieg in sozialversicherte Arbeit suchten, würden Minijobs häufig zu einer Sackgasse. Denn diese Anstellungen böten keine Perspektive auf Qualifizierung und Aufstieg im Beruf. Hinzu komme, dass keine oder nur eingeschränkte Ansprüche für die gesetzliche Sozialversicherung erworben werden – und dies oft über viele Jahre. Oftmals klebe das Etikett „Minijob gleich Aushilfe“ an den geringfügig Beschäftigten, sagt Heim. Und fügt hinzu: „Es ist dringend notwendig, dass sich das Jobcenter mehr für die Beschäftigten im Leistungsbezug engagiert.“ Der DGB im Landkreis fordert: Wer sich in einer beruflichen Einbahnstraße befinde, brauche Unterstützung statt Druck und Sanktionen. Dazu müsse die Arbeitsmarktpolitik mehr anbieten, vor allem weitere Chance zur beruflichen Qualifizierung.

ANZEIGE

Studien belegten regelmäßig, dass viele Menschen in Minijobs gerne mehr arbeiten würden, fügt der Kreis-DGB-Chef hinzu. Deshalb sei das Ziel klar: Mehr Minijobs müssten in sozialversicherte Arbeit umgewandelt werden. Dazu habe der Gewerkschaftsbund klare Vorschläge gemacht.

Auch Land und Kommunen sieht Elmar Heim dabei in der Verantwortung: Weit über die Hälfte der geringfügig Beschäftigten bundesweit, die aufstocken müssten, seien Frauen. Viele von ihnen leisteten Familien- und Pflegearbeit, so dass sie nur eine begrenzte Anzahl von Stunden arbeiten könnten. Heim: „Wir müssen die Infrastruktur so ausbauen, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter zu meistern ist.“

Zwar sei in Deutschland die Zahl der Aufstockenden in den vergangenen zwölf Monaten geringfügig um rund 50000 gesunken, liege ist aber mit fast 1,2 Millionen Betroffenen immer noch sehr hoch, wie der DGB-Kreisvorsitzende betont. Zum Jahresbeginn 2015 seien 100000 Minijobs in sozialversicherte Beschäftigung umgewandelt worden. Das sei dem Mindestlohn zu verdanken, sagt Heim. Der wirke – „allen Unkenrufen zum Trotz“.

Der DGB-Funktionär sieht das hiesige Jobcenter in der Pflicht, sich mehr um die Aufstockenden im Kreis Neu-Ulm zu kümmern. Heim: Arbeit muss vor Armut schützen und da gibt es noch einiges zu tun.“ (az)