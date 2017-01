2017-01-02 00:33:35.0

Kirche Gläubige wollen starke Einheit sein

Das neue Heft „Unum“ zeigt, wie sehr die noch junge Pfarreiengemeinschaft Vöhringen schon zusammengewachsen ist. Von der anfänglichen Skepsis ist nichts mehr zu spüren Von Ursula Katharina Balken

Die Pfarreiengemeinschaft Vöhringen ist noch jung. Sie besteht erst seit etwas mehr als zwei Jahren. Viel Skepsis war spürbar, als sich die Gemeinden Vöhringen, Bellenberg, Illerberg und Illerzell darin zusammen fanden. Aber diese neue Gemeinschaft funktioniert. Das wird auch in dem neuen „Unum-Heft“ deutlich, das zur Jahreswende wieder erschienen ist.

Es belegte im vergangenen Jahr wegen Aufmachung und Inhalt diözesanweit bei einem Wettbewerb den ersten Platz.

Das neue Heft ist ein Rückblick auf vergangene Aktivitäten in der neuen Gemeinschaft. Dazu sagt Pfarrer Martin Straub in seinem Editorial, dass Unum eine Freundschaftsgabe sei, die einige Einblicke in die katholische Pfarreiengemeinschaft gebe. „So bunt und vielfältig sich das Heft darstellt, so bunt und vielfältig entwickelt sich das Leben in den Pfarreien Vöhringen, Bellenberg, Illerberg und Illerzell.“ Für den christlichen Glauben sei die Gemeinschaft wesentlich, denn sie schaffe einen Raum, „in dem wir arbeiten, lieben, trauern, sorgen versöhnen, lachen, weinen, streiten, achten, schützen und segnen“.

Wer die erste Seite aufschlägt, sieht sich dem Leben von Mutter Teresa gegenüber, der Frau, die Sterbende von den Straßen Kalkuttas holte. Erst dann kommentiert Pfarrer Straub das pfarrliche Leben. Das Schlagwort „Wir sind Kirche“ hebt Menschen hervor, die sich in außergewöhnlicher Weise für die Gemeinschaft engagieren. So wird Alexandra Acri „die mit dem Herzen Denkende“ genannt. Martin Lieble ist „Der Sich-Kümmerer“, Christoph Hirschenberger heißt „der ins Leben Startende“, er sagt, „der Glaube ist Karte und Kompass fürs Leben.“ Anita Lübke, „die Marathon-Aktive“, steht dem Vöhringer Pfarrgemeinderat vor, ist ehrenamtliche Mesnerin im Caritas-Centrum, arbeitet in der Hospizgruppe mit und leitet den katholischen Frauenbund. Sie rettete die Frauengemeinschaft vor dem Aus, als niemand bereit war, sich an die Spitze zu stellen. Irmela Süssegger gilt als „die Auf-Gott-Vertrauende“. Andreas Notz wird als der „Katecheten-Mann“ bezeichnet. Das ist etwas Besonderes, weil diese Aufgabe meist in Frauenhand liegt.

Erinnert wird an ein Experiment, dass in der Pfarreiengemeinschaft gestartet wurde und von dem niemand wusste, wie es angenommen würde. „Zeit für Dich, für mich, für uns“ war der Titel des Familientages. Erwartet wurden 150 Personen, es kamen 300.

„Provokant“ nennt Elke Neher ihren Beitrag über die Situation der Kirche. Menschen wollten seelisch versorgt sein, aber mit immer weniger werdenden Priestern sei der Engpass vorprogrammiert. Die Seelsorger sind überfordert. Deshalb gibt es Teams in den Gemeinden, die sich einbringen. Von ihrer Arbeit berichtet auch die neue Organistin Maria Masnicakova und Henri Gallbronner schreibt über seine Begegnung mit einem Flüchtling aus Eritrea. Und dann gibt es noch einen großen bebilderten Bericht von „Woodstock auf katholisch“, gemeint ist der Weltjugendtag in Krakau, an dem Jugendliche aus Vöhringen mit dem damaligen Kaplan Daniel Rietzler teilnahmen.

So zeigt das Unum-Heft unter dem Strich nicht nur die vielfältigen Aktivitäten der Gläubigen, sondern auch, wie sehr die Pfarreiengemeinschaft schon zusammengewachsen ist.